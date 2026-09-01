Marga Orell: “Apostar por las variades locales es conservar el patrimonio de Ibiza ya que también es cultura, tradición y salud”

La chef Marga Orell ha pasado por el espacio Això sí és d’Eivissa de Más de Uno Ibiza y Formentera para reivindicar el sabor y la calidad de los productos cultivados en la isla poniendo como ejemplo de ello la sandía o síndria ibicenca que ha definido como “espectacular”.

En este sentido, Orell ha destacado especialmente “la gran diferencia de sabor” que supone recoger la fruta en su punto óptimo de maduración y hacer que pasen el tiempo exacto en la planta con respecto a las frutas que deben recorrer largas distancias y que se recogen antes para poder soportar el transporte.

La sandía de Ibiza es de una gran calidad | Redacción

Al mismo tiempo, la chef ha defendido la recuperación y conservación de variedades tradicionales de Ibiza, “desde la síndria con semillas hasta tomates y patatas propias de la isla” y por ello ha asegurado que apostar por ellas “va mucho más allá de la gastronomía porque supone conservar una parte del patrimonio de Ibiza ya que primero de todo es cultura, es tradición y después, salud”.

De todas ellas, la sandía o síndria será precisamente protagonista este viernes en Sant Agustí, dentro de las fiestas organizadas en torno al Bar Can Berri y es que desde las 19.30 horas habrá degustación de sorbete y gazpacho elaborados con esta fruta y, a partir de las 20.30 horas, comenzará la tradicional Festa de sa Síndria, acompañada de música, y todo ello aprovechando, como ha asegurado Orell que la campaña entra ya en su recta final “ya que apenas quedan dos o tres semanas” para disfrutar de las últimas síndries de la temporada.