Marcos Serra: "Sant Antoni quiere consolidar su transformación turística con británicos que quieran descubrirnos más allá de las fiestas y el verano"

Marcos Serra, alcalde de Sant Antoni de Portmany ha destacado en Más de Uno Ibiza y Formentera, desde la World Travel Market de Londres, la transformación turística del municipio, la llegada de nuevos hoteles de cinco estrellas y la apuesta por la gastronomía, el deporte y las actividades culturales para atraer visitantes durante todo el año.

Algo que se busca hacer aprovechando las buenas sensaciones de la feria y la presentación de la campaña Sant Antoni, un lugar para celebrar todo el año, celebrada ante 16 periodistas y creadores de contenido británicos y que tiene como objetivo "dar a conocer los atractivos del municipio durante el otoño y el invierno, desde sus paisajes y puestas de sol hasta su gastronomía y sus actividades deportivas".

No en vano, según ha asegurado Marcos Serra, la gastronomía ibicenca "ha sido una de las grandes protagonistas de la promoción en Londres, con una degustación de productos y platos tradicionales como la sobrasada, la ensalada de crostes, el calamar relleno, el arroz de matanzas, el flaó y el café caleta" y por ello también ha puesto en valor eventos como el Concurso Mundial de Arroz de Matanzas, el Pintxa Sant Antoni y las actividades navideñas asegurando que en Sant Antoni "hay mucho que celebrar en invierno ayudando además a mantener la actividad económica fuera de la temporada alta".

Por otro lado, el alcalde también ha destacado la transformación de la oferta hotelera y del centro urbano de Sant Antoni, "con inversiones públicas y privadas que están contribuyendo a atraer un perfil de visitante diferente" y es que ha aprovechado para anunciar que dos nuevos hoteles de cinco estrellas abrirán el próximo verano, "con lo que el municipio alcanzará los cinco establecimientos de esta categoría" junto a actuaciones de peatonalización y mejora de calles como Santa Agnès, la intervención artística de Okuda San Miguel y el nuevo bulevar de Vara de Rey, que conecta el centro con la zona de la puesta de sol.

Por último, respecto a las perspectivas para 2027, Marcos Serra se ha mostrado optimista y ha insistido en que el objetivo municipal "no es aumentar el número de visitantes, sino atraer turistas con estancias más largas y repartir la actividad a lo largo del año" confirmando que para conseguirlo "es necesaria la colaboración entre el Ayuntamiento y los empresarios, así como la promoción de las parroquias del interior, las bodegas, los alojamientos rurales y las actividades náuticas en la bahía".