Marcos Serra: "Sant Antoni impulsa el turismo alemán con proyectos culturales y hoteleros."

Durante su participación en la feria turística ITB Berlín, el alcalde de Sant Antoni de Portmany, Marcos Serra, destacó la importancia de atraer turismo de calidad y prolongar la estancia media en el municipio. La entrevista fue emitida en Más de Uno Ibiza y Formentera.

Serra explicó que el turismo alemán está en crecimiento en Sant Antoni, y subrayó que este mercado es especialmente valioso porque sus visitantes permanecen más días y eligen frecuentemente la temporada baja, lo que ayuda a desestacionalizar la oferta turística. “Llevamos años apostando por el alemán, y también trabajamos con holandeses, belgas, españoles y británicos”, afirmó el alcalde.

En cuanto a la oferta local, el alcalde señaló que Sant Antoni está reforzando su apuesta cultural y deportiva. Entre los proyectos mencionó la obra del artista Ocuda San Miguel en la calle Santa Inés, así como eventos deportivos de relevancia que se desarrollan durante todo el año. Además, destacó la gastronomía de kilómetro cero y las rutas de interior, incluyendo viñedos y experiencias culturales, como formas de mostrar un turismo diferente al tradicional centrado en la playa y el ocio.

En el ámbito hotelero, Serra señaló que la localidad ha visto un aumento de hoteles de cuatro y cinco estrellas, y que se están realizando reformas integrales en varios establecimientos. “Esto nos permite atraer un turismo de mayor calidad”, afirmó, y añadió que el Ayuntamiento también invierte en espacios públicos como peatonales y bulevares, combinando la inversión pública con la privada para transformar la imagen del municipio.

Por último, sobre la situación internacional, el alcalde indicó que aunque la escalada de conflictos en Oriente Próximo preocupa, espera que Ibiza y Sant Antoni se mantengan al margen y no se vean afectados.

“Que haya mucho turismo nos hace falta”, concluyó Serra, destacando la importancia de la feria para fortalecer relaciones con operadores y agencias internacionales.