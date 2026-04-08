Manuel Sendino: "La temporada para el sector hotelero pinta a positiva aunque con prudencia por todo lo de Oriente Medio"

El gerente de la Federación Hotelera de Ibiza y Formentera, Manuel Sendino, ha pasado por los micrófonos de Onda Cero para analizar cómo ha ido la semana santa para el sector y como puede ser una temporada que apunta a positiva aunque con factores de incertidumbre como el encarecimiento de los vuelos o la situación en Oriente Medio generan cautela en el sector.

Sendino ha asegurado que a pocas semanas del inicio oficial de la temporada turística, "el sector hotelero de Ibiza y Formentera afronta el verano con optimismo moderado ya que las reservas mantienen una tendencia positiva y algunos establecimientos ya anticipan una campaña sólida" aunque también ha puesto el foco en que el contexto internacional "introduce elementos de incertidumbre que obligan a mirar el futuro con prudencia".

Por otro lado, Sendino también ha explicado que la Semana Santa "no ha sido especialmente significativa para la planta hotelera, aunque sí ha generado movimiento turístico en la isla, especialmente en villas y segundas residencias" pero que aún así, "los hoteles que han abierto durante este periodo han registrado buenos resultados, en una antesala de una temporada que comenzará a coger ritmo a partir de mayo".

En este sentido, uno de los factores que podría influir en la evolución del verano "es la situación geopolítica, especialmente en Oriente Medio" y es que según el gerente de la federación, "el posible encarecimiento del petróleo podría traducirse en un aumento del precio de los vuelos y, en consecuencia, en una menor demanda turística junto a la previsión de una subida generalizada de costes, lo que podría repercutir también en los precios finales del sector hotelero".

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Además, a todo ello se unen "retos estructurales como la falta de personal y el problema de la vivienda, que continúa dificultando la contratación" y que, según Sendino "sigue exigiendo capacidad de adaptación ante un entorno cambiante".