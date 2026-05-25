Lucía Barbiero: “Ibiza es una isla inspiradora, llena de artistas en cada casa”

Lucía Barbiero, creadora, impulsora y directora del Fantasía Ibiza Festival, ha detallado en Onda Cero las claves de la cuarta edición de este encuentro multidisciplinar que se ha presentado en l'Escola d'Arts d'Eivissa y que se celebrará del 29 al 31 de mayo incorporando este año cine a sus propuestas.

Todo ello a través de distintas propuestas que pretenden convertir de nuevo Vara de Rey, la Plaza del Parque y el baluarte de Santa Llúcia "en un gran escenario abierto con música, pintura en vivo, danza, performance, instalaciones y actividades participativas que puedan ensalzar el arte de Ibiza más allá de los clichés aprovechando que esta isla es inspiradora y está llena de talento".

En este sentido, el festival mantiene su esencia, y que no es otra que "sacar el arte a espacios emblemáticos y facilitar el acceso libre del público" y que agradecen los artistas "que han entendido que la interacción con la gente es lo que hace tan especial a este festival".

Cartel del Fantasía Festival 2026 | Redacción

Además, la edición de este año gira en torno al concepto Agua y Gratitud, con una imagen oficial creada por la artista ibicenca Danchú y con la que Barbiero "se pretende poner en valor que el agua es conciencia y la gratitud transforma en una idea que los propios artistas se han comprometido a transmitir en sus obras".

Programación y participación

La programación completa puede consultarse en fantasiaibizafestival.org, además de en redes sociales y cartelería repartida por la isla aunque Lucía Barbiero ha hecho una llamamiento al público para que disfrute de actividades desde las 18.00 horas hasta medianoche durante los tres días, recordando incluso que este año se vuelve a ofrecer un bolso solidario elaborado por Ibiza Inclusiva para quienes quieran colaborar.