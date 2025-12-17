Layla Serra: “La tecnología es autonomía y Grans Actius demuestra que nunca es tarde para aprender"

El programa Grans Actius impulsado por el Govern balear para acercar la tecnología a las personas mayores mediante una formación accesible, práctica y adaptada a todos los niveles ha sido el gran protagonista del Formentera al día de este 17 de diciembre.

Su directora, Layla Serra, ha explicado que el curso se estructura "en diez módulos que abordan cuestiones clave como la identidad digital, la ciberseguridad, la banca online, el uso del correo electrónico, WhatsApp o incluso una primera aproximación a la inteligencia artificial" y que no se requieren conocimientos previos "ya que está pensado desde un nivel de iniciación absoluta, fomentando la confianza y la independencia de los participantes en un entorno cada vez más digitalizado".

Los talleres de Grans Actius tienen un gran éxito | Redacción

No en vano, el curso se imparte en distintos puntos de la isla, como la Mola, Sant Ferran y Sant Francesc, y ha despertado un notable interés, con algunos grupos ya en lista de espera. A pesar de ello, las inscripciones pueden realizarse a través de la web www.gransactius.org o por vía telefónica en el teléfono 971 07 37 00.

Transporte público, ganadería, ecología, comercio y medio ambiente

En materia de transporte público, el Consell de Formentera ha reforzado la línea de autobús entre la Savina y la Mola, incorporando una subida y una bajada más al día. El nuevo horario responde a demandas vecinales y juveniles, contará con frecuencias especiales en Navidad y mantiene bonificaciones para residentes y colectivos específicos.

En el ámbito institucional, el Consell Insular ha celebrado el respaldo del Comité Europeo de las Regiones a un nuevo modelo de turismo sostenible, resiliente y centrado en la convivencia, destacando iniciativas como Formentera.eco y reclamando que este aval europeo se traduzca en políticas concretas y recursos suficientes y con respecto a ganadería y sanidad animal, el Govern balear ha confirmado que la situación en la isla es estable y libre de enfermedades como la lengua azul, la gripe aviar o la peste porcina africana, manteniéndose una vigilancia reforzada y se ha aprobado un convenio para reforzar los controles sanitarios en el matadero insular hasta 2027.

Los calendarios del Consell se dedican este año a la Iglesia de Sant Francesc | Redacción

También han comenzado las obras de una nueva balsa de riego, una infraestructura clave para el futuro del sector agrario, con una inversión de cerca de 1,64 millones de euros procedentes de fondos europeos y en medio ambiente, doce entidades ecologistas han expresado su preocupación por la propuesta de ampliación de la Reserva Marina des Freus, alertando del riesgo que supondría flexibilizar la normativa de protección.

Finalmente, en materia de comercio, ya se conoce la ganadora de la campaña Black Friday Formentera 2025 que ha impulsado Pimef, mientras siguen activas nuevas acciones para fomentar las compras navideñas en el comercio local.

Maria Escandell Escandell, en el medio, como ganadora de la campaña Black Friday de PImef | Redacción

Agenda y deporte

La agenda cultural y social llega cargada de conciertos, presentaciones, actividades navideñas, mercados y exposiciones, junto a la apertura de inscripciones para la Mitja Marató de Formentera 2026 y la importante victoria de la SD Formentera por 0-1 ante el CE Mercadal que permite al equipo rojinegro de Maikel Romero sumar tres puntos clave en la clasificación.