Juan Suárez: «Ibiza sigue teniendo esa esencia artística avalada por una gran tolerancia»

La séptima edición de La Llave de Ibiza reconocerá a Charo Ruiz, Martín Ferrer y Tanit este viernes en el Club Diario de Ibiza, según ha explicado Juan Suárez en una entrevista en Más de Uno Ibiza y Formentera

La séptima edición de La Llave de Ibiza se celebrará este viernes, 4 de septiembre, en el Club Diario de Ibiza con tres protagonistas que, desde ámbitos muy diferentes, representan la proyección de la isla más allá de sus fronteras: la diseñadora Charo Ruiz, el empresario Martín Ferrer y el popular Tanit.

Así lo ha explicado en Onda Cero Juan Suárez, presidente de la Asociación de Amigos del Arte y la Cultura de Ibiza y Formentera, quien ha repasado en el programa Más de Uno Ibiza y Formentera el origen de estos reconocimientos y la filosofía que los ha convertido, después de siete ediciones, en una cita dedicada a quienes han contribuido a difundir internacionalmente la cultura, el arte y la identidad de Ibiza.

La idea de La Llave de Ibiza surgió durante una exposición celebrada en la antigua nave de sal de ses Salines. A partir de un primer reconocimiento al pintor italiano afincado en Ibiza Mario Arlati, sus impulsores decidieron crear un galardón diferente. «Era una forma distinta de premiar a artistas que han llevado la música, la pintura, la moda, la joyería y todo lo que es arte fuera de Ibiza», ha explicado Suárez.

A lo largo de su trayectoria, La Llave de Ibiza ha reconocido a personalidades vinculadas a diferentes ámbitos de la creación y la proyección de la isla. Entre ellas se encuentran Ricardo Urgell, Elena Ruiz, Pino Sagliocco, Ángela Molina o Lio Malca, además de otros representantes del arte, la arquitectura, la moda y la cultura.

Charo Ruiz, Martín Ferrer y Tanit

En esta séptima edición, Charo Ruiz recibirá el reconocimiento por haber contribuido a llevar la moda vinculada a Ibiza a numerosos países, especialmente a Estados Unidos y diferentes mercados europeos.

Junto a ella será distinguido Martín Ferrer, propietario de Amnesia. Suárez ha destacado su papel en la evolución de la música de baile en la isla y en la proyección internacional de una de sus discotecas más conocidas. El reconocimiento coincide además con el 50 aniversario de Amnesia.

El tercer protagonista será Tanit, una de las figuras más reconocibles y singulares de la Ibiza de las últimas décadas. Suárez lo ha definido como «probablemente el último hippie de Ibiza» y ha recordado su presencia durante años en diferentes ambientes de la isla, desde la noche hasta ses Salines.

En su caso, el reconocimiento tiene un componente especialmente emotivo. La organización ha querido rendirle homenaje ahora y hacerlo acompañado por sus amigos. «Queríamos hacerle un homenaje en vivo, no cuando las personas se han ido», ha señalado Suárez.

Un premio que debe recogerse personalmente

La elección de los galardonados parte de las propuestas realizadas por los miembros del consejo de la asociación. Cada integrante presenta tres nombres, que posteriormente son sometidos a votación hasta seleccionar a los tres premiados.

Suárez ha explicado que este año el acuerdo resultó más sencillo por las trayectorias de Charo Ruiz y Martín Ferrer y por el carácter especial del reconocimiento a Tanit. Además, La Llave de Ibiza mantiene una norma fundamental: el premiado debe acudir personalmente a recoger el galardón. «No puede venir tu primo, tu hermano, tu sobrina ni nadie», ha explicado con humor, porque el reconocimiento está dirigido a una persona concreta y la organización considera esencial su presencia.

Otra de las particularidades del premio es precisamente la llave que reciben los homenajeados. Diseñada por Mario Arlati, no mantiene siempre el mismo aspecto. La organización modifica periódicamente su diseño para que cada edición tenga personalidad propia. La pieza actual combina acero corten, una base de madera de sabina y una placa con el nombre del premiado y el año de concesión.

«Una simbiosis entre los que vienen, los que se van y los que van»

Durante la entrevista, Juan Suárez también ha defendido que la Ibiza artística y cultural puede convivir perfectamente con la Ibiza turística y vinculada al ocio. De hecho, considera que esa convivencia lleva produciéndose desde hace décadas.

«Ibiza es un lugar que sigue teniendo todavía esa esencia artística avalada por una gran tolerancia», ha afirmado. Para Suárez, la isla ha sabido históricamente recibir a creadores procedentes de otros lugares y, al mismo tiempo, generar artistas ibicencos capaces de proyectar su trabajo internacionalmente.

El resultado, ha explicado, es «una simbiosis entre los que vienen, los que se van y los que van», una mezcla que constituye precisamente una de las características culturales de Ibiza. En ese contexto sitúa también el sentido de La Llave de Ibiza: reconocer el arte y la creatividad que nacen o se desarrollan en la isla y consiguen llevar su nombre al exterior.

Acto abierto al público

La entrega de La Llave de Ibiza tendrá lugar este viernes, 4 de septiembre, a las 20.00 horas en el Club Diario de Ibiza y será un acto abierto al público.

Juan Suárez recomienda acudir alrededor de las 19.45 horas, ya que los amigos de Tanit han preparado una recepción y bienvenida de inspiración hippie. También Charo Ruiz ha preparado una intervención especial vinculada a la entrega de su reconocimiento.

«Vale la pena venir por aplaudir a los premiados y también por ver un buen acto de cultura y de arte», ha concluido Juan Suárez.