Economía

José Raya: "El transporte se ha quedado fuera de las ayudas y esto nos afecta gravemente”

El presidente de la Asociación de Transportistas de Ibiza ha mostrado en Más de Uno Ibiza y Formentera su decepción con el decreto del Gobierno denunciando que las medidas anunciadas son insuficientes y alertando de posibles paros que podrían afectar al suministro en plena antesala de la Semana Santa.

Manu Gon

Illes Balears |

El sector del transporte en Ibiza y también el de toda España atraviesa uno de sus momentos más delicados y es que la aprobación del nuevo decreto del Gobierno de Pedro Sánchez, lejos de aliviar la situación ha soliviantado a unos trabajadores que, según ha asegurado en Onda Cero, el presidente de la Asociación de Transportistas, José Raya, están "muy decepcionados ante unas medidas que son claramente insuficientes".

En este sentido, el propio Raya ha denunciado que "gran parte del sector ha quedado fuera de las ayudas directas", sobre todo aquellos profesionales acogidos al gasóleo profesional y que son la mayoría, "y que no podrán beneficiarse de los 1.800 euros por vehículo aprobados suponiendo para ellos un golpe muy grave".

Aunque el descuento de 15 céntimos por litro de combustible puede suponer un ligero alivio, Raya ha insistido "en que no compensa el fuerte incremento de costes registrado en las últimas semanas porque es una medida cortísima ante el encarecimiento del carburante, el aumento de los fletes marítimos o los otros gastos logísticos que han disparado los costes hasta niveles difíciles de asumir".

Tanto que según los transportistas la situación "obliga además a revisar tarifas de forma constante, generando incertidumbre tanto en las empresas como en sus clientes" y por ello el sector no descarta movilizaciones o incluso paros en los próximos días. Una posibilidad que preocupa especialmente en Baleares, donde la dependencia del transporte marítimo es total ya que según ha explicado José Raya, "si se producen bloqueos en puertos de la península, el abastecimiento de las islas podría verse seriamente comprometido a las puertas de la Semana Santa, justo cuando es una de las épocas de mayor actividad para el sector".

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