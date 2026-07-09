José Raya: "Habrá que ver si las ayudas del Govern son suficientes porque al sector del transporte le cuesta la vida salir adelante"

El presidente de la Asociación de Transportistas de Ibiza y Formentera, adherida a PIMEEF, José Raya, ha valorado en Onda Cero las ayudas de entre 1.050 y 2.100 euros por vehículo para el sector del transporte por parte del Govern balear asegurando que "son positivas que habrá que ver si son suficientes" porque al sector "le está constando la vida salir adelante" debido a otros problemas como la falta de conductores, el aumento de los costes y la ausencia de infraestructuras adecuadas

Las ayudas ya se pueden solicitar para compensar el incremento del precio del combustible pero desgraciadamente "las empresas continúan soportando unos costes cada vez mayores que no pueden trasladar completamente a sus clientes" y por ello, ha advertido "que las ayudas pueden quedarse cortas e incluso no llegar a todos los profesionales si se conceden por orden de solicitud hasta agotar el crédito disponible".

Además, la falta de conductores continúa siendo uno de los principales problemas del sector y obliga a muchos empresarios a ponerse al volante de los camiones en lugar de poder dedicar tiempo a la gestión de sus empresas y en este sentido, Raya ha relacionado directamente esta situación con el grave problema de acceso a la vivienda que existe en Ibiza "ya que resulta prácticamente imposible atraer trabajadores de la Península si tienen que vivir en coches, caravanas o asentamientos".

Incluso, los trabajadores del sector tienen que hacer frente a otras dificultades "como la falta de aparcamientos y espacios adecuados para que los transportistas puedan completar sus descansos obligatorios, cumplir con los tiempos establecidos por el tacógrafo y evitar la saturación que sufren actualmente muchos polígonos industriales de la isla".

Por todo ello, el presidente de los transportistas también ha llamado la atención sobre "el creciente cansancio que existe entre los profesionales después de años trabajando con falta de personal, recursos e infraestructuras" y que ha provocado, según sus palabras, "que algunos empresarios han terminado vendiendo sus compañías a fondos o empresas extranjeras".