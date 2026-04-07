José Luis Benítez: "En Ibiza jugamos con la ventaja de ofrecer una serie de valores que no tienen nuestros competidores"

Ibiza vuelve a situarse una temporada más en el epicentro del ocio mundial a pocas semanas del inicio oficial de la temporada con los tradicionales ‘openings’ de las grandes discotecas que ya han colgado prácticamente el cartel de completo.

Algo que según ha explicado en Onda Cero José Luis Benítez, gerente de Ocio de Ibiza, "confirma el tirón internacional de la isla y el interés de miles de visitantes por arrancar el verano en uno de los destinos más icónicos del planeta".

Sin embargo, también el sector afronta esta temporada con prudencia y es que aunque Benítez, reconoce que "las previsiones son positivas" también ha advertido que el contexto internacional, "especialmente los conflictos en Oriente Medio y Ucrania, puede tener un impacto directo en el turismo, encareciendo costes como el transporte y afectando al flujo de visitantes".

A pesar de todo ello, el sector del ocio confía en "mantener los buenos resultados del año pasado, apostando más por la estabilidad que por un crecimiento desmedido" y por una estrategia que pasa "por consolidar el modelo actual, optimizar recursos y seguir ofreciendo un producto de calidad basado en la profesionalidad y la experiencia que caracteriza al ocio ibicenco".

En este sentido, también Benítez ha puesto en valor que aunque llevan años sintiendo la presión de otros competidores a nivel mundial "no hay que olvidar que estamos en Ibiza y eso es una gran ventaja porque todo lo que ofrece la isla no lo tienen el resto de los destinos"

Por último, el gerente de Ocio de Ibiza ha confirmado que "uno de los retos clave sigue siendo la falta de personal y el acceso a la vivienda para los trabajadores" y en este sentido ha destacado que "muchas empresas han optado por facilitar alojamiento, en un intento de garantizar condiciones adecuadas para sus empleados".