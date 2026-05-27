María Fajarnés: “La Pasarela Adlib es un sello imprescindible de Ibiza del que debemos sentirnos orgullosos”

Más de Uno Ibiza y Formentera se ha cogido su micrófono verde para marcharse hasta el agroturismo Casa Maca de las afueras de la ciudad de Ibiza para conocer con la consellera de Promoción Económica del Consell de Ibiza, María Fajarnés, todas las novedades de la Pasarela Adlib 2026 que este año se celebrará el sábado 6 de junio a partir de las nueve de la noche en la Plaza de sa Riba del Puerto de Ibiza y que tendrá como previa la pasarela Futur Adlib para jóvenes promesas de la moda que se celebrará en Santa Gertrudis.

En la entrevista, Fajarnés ha dejado claro la importancia de esta cita para la moda y la artesanía de las Pitiusas asegurando en Onda Cero que "la Pasarela Adlib se ha consolidado a lo largo de todos estos años como un sello imprescindible de Ibiza del que todo el mundo tiene que sentirse orgulloso". Y es que para la consellera, Adlib como sello de moda "se ha convertido en un referente nacional e internacional gracias al talento de los diseñadores y al apoyo institucional".

Imagen de la presentación de la Pasarela Adlib con algunos de los diseñadores participantes | Aisha Bonet

Algo que ha sido posible, según ha asegurado "al valor que se da a la artesanía hecha moda con prendas que se confeccionan a mano en talleres locales" y por ello también ha alertado "sobre la competencia desleal de productos que se venden como Adlib sin serlo", recordando que el reglamento de uso de la marca "permite perseguir estas prácticas fraudulentas para proteger el trabajo de los creadores".

Viernes 5 Futur Adlib y sábado 6 la Pasarela Adlib

Con respecto a las citas del 5 y 6 de junio, María Fajarnés ha detallado que el fin de semana de la moda ibicenca comenzará el viernes 5 a partir de las 20.00 horas en la plaza que hay detrás de la iglesia de Santa Gertrudis con la celebración de Futur Adlib de jóvenes promesas de la moda. Una cita que será presentada por Jaime Astrain y de la que la consellera destacó fundamentalmente "como crece la cantera de jóvenes diseñadores en nuestra isla ya que este año se han presentado 10 participantes ibicencos al certamen juvenil", una cifra muy positiva que además, según Fajarnés "coincide con la ampliación de la oferta formativa en moda en la isla, que ya cuenta con grado básico, medio y superior".

Mientras, la Pasarela Adlib 2026 se celebrará en la plaza de Sa Riba, en el puerto de Ibiza. a partir de las 21.00 horas con la participación de doce firmas adheridas al sello Adlib del Consell d'Eivissa que presentarán colecciones que este año "girarán en torno al concepto del blanco como identidad mediterránea en un homenaje a la esencia estética de la isla" – Elisa Pomar Ibiza, Espardenyes Torres, Estrivancus, Ibimoda, Ibiza Stones, Ivanna Mestres, Monika Maxim Ibiza, Piluca Bayarri, S72 Hat, Tony Bonet, Vintage Ibiza y Virginia Vald – y con la periodista Isabel Jiménez como presentadora y la modelo Laura Ponte como madrina de excepción. Además, según Fajarnés, está confirmada la presencia sobre la pasarela de las modelos internacionales Neus Bermejo, Lucía López, Eva Santos y Victoria Mota