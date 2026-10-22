José Antonio López: "No hay dos Danas iguales pero cada una debe servir para identificar los puntos más vulnerables de Ibiza y prevenir nuevas emergencias"

El jefe de los Bomberos del Consell de Ibiza, José Antonio López, ha explicado en Más de Uno Ibiza y Formentera de Onda Cero cómo han afrontado las numerosas incidencias provocadas por la DANA Adam de hace apenas unos días, trabajando en inundaciones de sótanos y aparcamientos, accidentes de tráfico y derrumbes han obligado a realizar intervenciones durante muchas horas.

En este sentido, López ha reconocido que uno de los mayores retos "ha sido atender las emergencias del temporal sin dejar de prestar los servicios habituales", especialmente teniendo en cuenta que Ibiza dispone de un cuerpo de bomberos "de tamaño relativamente reducido", y por ello ha destacado la importancia de la coordinación entre los diferentes cuerpos de emergencia, desde los bomberos y Protección Civil hasta la UME, el 112 y las fuerzas de seguridad y "en el que ha sido fundamental la puesta en marcha de los puestos de mando y los centros de coordinación para distribuir los recursos disponibles y atender las incidencias según su gravedad".

Al mismo tiempo, el el jefe de Bomberos ha insistido en que cada temporal debe servir para identificar los puntos más vulnerables de Ibiza y prevenir nuevas emergencias aunque al mismo tiempo también ha reconocido que no existen dos DANAs iguales por lo que ha reivindicado "la elaboración de mapas de riesgo y la corrección de los problemas estructurales que provocan inundaciones recurrentes" asegurando que "no solamente los cuerpos de emergencia tienen que mejorar y están más preparados sino que las administraciones tienen que mejorar las infraestructuras para evitar que se den esas emergencias".

Por último, López ha recordado la "dureza emocional del trabajo de los bomberos" ya que según ha explicado "no se limita a apagar incendios o realizar rescates sino que tal vez la labor más complicada y para la que nunca te educan es como coger la mano a una persona que te está mirando por última vez" y por ello, también ha puesto en valor el que actualmente "los profesionales puedan recibir apoyo psicológico a través del 112".