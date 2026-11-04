Javier Torres: "Es una pena pero parece que se busca más sangre que hacer política desde el rigor y el diálogo"

Javier Torres, exvicepresidente del Consell de Ibiza con Ciudadanos y actual concejal de la oposición en Sant Joan de Labritja con Sa Veu des Poble ha explicado en Más de Uno Ibiza y Formentera los motivos de su decisión de no volver a encabezar una candidatura electoral reivindicando la política del diálogo y confirmando que la pequeña formación política ya trabaja para presentar candidaturas en Sant Joan y en la ciudad de Ibiza en 2027.

Durante una entrevista en Onda Cero, el exdirigente de la formación naranja ya desaparecida ha explicado que su decisión responde principalmente a motivos personales y a la necesidad de dedicar más tiempo a su familia, sus estudios y otros proyectos, aunque ha dejado abierta la posibilidad de regresar si en algún momento surge algún proyecto que pueda ilusionarle y ha lamentado "la desaparición del espacio político de centro ante la creciente polarización" y con una postura "en la que parece que se busca más sangre que hacer una política desde el rigor y desde el diálogo".

Por ello, Torres ha defendido "el diálogo y la negociación como herramientas fundamentales para conseguir acuerdos políticos", destacando que durante esta legislatura su grupo ha logrado sacar adelante el 80 % de las mociones presentadas en Sant Joan, pese a la mayoría absoluta del Partido Popular y al mismo tiempo también ha señalado que algunas de las propuestas rechazadas "se incorporaron posteriormente mediante acuerdos presupuestarios" y por ello no ha dudado en agrader "la disposición al entendimiento de la alcaldesa, Tania Marí, y de su equipo de gobierno".

Respecto a su trayectoria, el exvicepresidente insular ha destacado especialmente su trabajo para impulsar el nuevo servicio de transporte público de Ibiza, recordando las dificultades de gestión durante la pandemia y la preparación de los nuevos contratos de transporte y en este sentido ha recordado que este proyecto está teniendo un impacto positivo en miles de residentes y visitantes reconociendo la labor desarrollada durante esta legislatura por el Consell y el responsable del área, Mariano Juan.

Finalmente, Javier Torres ha confirmado que Sa Veu des Poble trabaja para concurrir a las elecciones municipales de 2027 tanto en Sant Joan como en la ciudad de Ibiza, aunque ha aclarado que las decisiones corresponden a los responsables de esta formación, encabezada por José Luis Rodríguez, y también ha aprovechado para criticar la gestión municipal de la capital ibicenca, asegurando que problemas como la limpieza, la vivienda y la congestión del tráfico siguen sin resolverse "por lo que existe espacio para una alternativa política de centro frente al PP y al PSOE".