Jacob Petrus: "No podemos bajar la guardia porque el cambio climático está pasando antes de lo que nos decían los modelos"

Coincidiendo con su participación en el VIII Foro Marino de Ibiza y Formentera, el geógrafo, climatólogo y presentador del programa Aquí la tierra de TVE, Jacob Petrus, ha advertido en Más de Uno Ibiza y Formentera de Onda Cero de que los fenómenos meteorológicos extremos están aumentando su intensidad como consecuencia del cambio climático poniendo como ejemplo el que las Pitiusas hayan superado recientemente su récord de precipitaciones en un mes de otoño desde hace 75 años y en este sentido ha alertado de que "que las infraestructuras y la sociedad todavía no están preparadas para afrontar episodios de esta magnitud".

Petrus ha explicado que el Mediterráneo es especialmente vulnerable al calentamiento global "por tratarse de un mar cerrado y relativamente poco profundo" y porque según ha detallado, "sus aguas han registrado temperaturas entre tres y cuatro grados superiores a las habituales, favoreciendo una mayor evaporación y alimentando las lluvias torrenciales cuando llegan masas de aire frío" y por ello también ha insistido en que "aunque estos fenómenos siempre han formado parte del clima mediterráneo, ahora son más intensos, frecuentes y extensos por más que hace décadas, ya la ciencia de la climatología avisaba de lo que iba a pasar".

El director de Aquí la Tierra también ha defendido la importancia de explicar el cambio climático "de forma sencilla y constante, sin caer en mensajes exclusivamente catastrofistas" y al mismo tiempo ha mostrado su preocupación "por quienes reconocen la emergencia climática, pero no toman medidas para combatirla" llegando a asegurar que "aún más peligroso es el cinismo y, sobre todo, cuando esa actitud procede de quienes tienen responsabilidades políticas".

En este sentido, Petrus se ha mostrado convencido de que los niños y jóvenes "están mucho más concienciados que las generaciones anteriores" y por ello también ha aprovechado para reclamar "una mayor implicación de los responsables públicos para acelerar la adaptación a la nueva realidad climática" sin dejar, sin embargo, de transmitir un mensaje de esperanza a los vecinos de Ibiza y Formentera, animándolos a actuar frente a la contaminación y la pérdida de biodiversidad "ya que aunque los resultados de las medidas contra el calentamiento global tardan más en apreciarse, las actuaciones para proteger los ecosistemas y reducir la contaminación pueden tener efectos a corto plazo".