Irantzu Bartolomé: "Heroínas francesas propone un concierto con una música muy poética que ensalza la figura de la mujer”

El Espacio Cultural Can Ventosa de la ciudad de Ibiza acogerá este sábado 21 de marzo, a partir de las 19:00 horas, el concierto Heroínas francesas que, según ha explicado en Onda Cero la soprano vasca afincada en Ibiza, Irantzu Bartolomé "nace con el objetivo de ensalzar la figura de la mujer a través del repertorio coral".

Concretamente, Bartolomé ha explicado que la iniciativa surge de la unión entre profesionales y amigas del ámbito musical, asegurando que "es es un proyecto que nace de compartir la música y de la idea de poner en valor a la mujer", contando en el escenario con unas 20 mujeres procedentes de Ibiza y Formentera, entre estudiantes y miembros de distintas formaciones corales.

El concierto se enmarca dentro de las actividades organizadas con motivo del 8M, reforzando así su carácter reivindicativo, e incluye un repertorio con piezas del postromanticismo y el impresionismo francés, "con especial atención a obras que destacan la sensibilidad y el protagonismo femenino configurando una música muy poética que siempre ensalza la figura de la mujer".

Por su parte, el director Miguel San Miguel ha destacado el compromiso del grupo durante el proceso de preparación asegurando que "ha sido un trabajo exigente, porque no es un coro estable, pero ha habido mucha constancia y esfuerzo desde octubre" y al mismo tiempo ha puesto valor el papel de las voces femeninas en este tipo de formaciones ya que según sus palabras "existe una gran cohesión y disciplina que facilita lograr un sonido de calidad".

Uno de los aspectos singulares del proyecto es la colaboración entre distintas agrupaciones de las Pitiusas, una idea que, según Bartolomé, "permitía unir talento y crear algo especial entre Ibiza y Formentera" y contará además con la participación de solistas y acompañamiento de piano, en una propuesta que busca acercar al público un repertorio poco habitual en la isla ya que según sus impulsores "es una música que aquí se ha hecho muy poco, pero que siempre gusta y emociona".

Las entradas pueden adquirirse a través de la web de cultura del Ayuntamiento de Ibiza o en taquilla.