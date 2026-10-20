Inma Saranova: "Es necesario una mayor coordinación entre administraciones para proteger el medioambiente de Ibiza y Formentera"

La directora ejecutiva de Ibiza y Formentera Preservation, Inma Saranova, ha detallado en Onda Cero Ibiza y Formentera como va a ser la octava edición del Foro Marino, que se celebra los días 21 y 22 de octubre con actividades gratuitas que se van a llevar a cabo en Sa Peixatería y el Teatro Pereyra de la ciudad de Ibiza y en la Sala de Cultura de Formentera, aprovechando para reclamar "una mayor coordinación entre administraciones en la lucha contra la protección del medioambiente y el cambio climático".

Concretamente, Saranova ha asegurado que este foro, "abierto a la ciudadanía y consolidado ya a nivel nacional e internacional", va a servir para reflexionar sobre temas tan diversos como los fenómenos meteorológicos extremos, la protección de la posidonia, los problemas que provoca el fondeo de embarcaciones o las especies invasaoras con destacados científicos, investigadores, políticos o profesionales como Jacob Petrus e Isabel Moreno del programa de televisión Aquí la tierra de TVE, y en este sentido, ha advertido de las consecuencias del calentamiento del Mediterráneo y de la actividad humana sobre el ecosistema marino, relacionando el cambio climático con las fuertes lluvias de los últimos días en las Pitiusas y otros lugares de España.

Imagen de archivo de una mesa redonda del Foro Marino de Ibiza y Formentera | Redacción

Por ello, ha confirmado que el objetivo del encuentro "es combinar el conocimiento científico con la divulgación y el debate sobre cuestiones como el fondeo sostenible, la contaminación marina y la protección de la posidonia y que no solamente se busca divulgar conocimiento, sino pasar a la acción entre todos y todas las participantes", poniendo como ejemplo, "la falta de control sobre los fondeos irregulares en las praderas de posidonia" asegurando que , "según los datos difundidos por su entidad, únicamente se abrió expediente a una de cada 200 embarcaciones detectadas fondeando irregularmente" lo que refleja a su juicio "la escasez de agentes medioambientales con capacidad sancionadora en Ibiza y Formentera".

Finalmente, Saranova ha recordado que el Foro Marino de Ibiza y Formentera comenzará el miércoles 21 de octubre, a las 09.15 horas, en sa Peixateria de la ciudad de Ibiza, con conferencias y mesas de debate abiertas al público, que la jornada incluirá una intervención de Jacob Petrus sobre la crisis climática, música en directo y una sesión de pintura de Cristina Reina, y que el jueves 22 se proyectará el documental Ocean with David Attenborough en el Teatro Pereyra de Ibiza, a las 19.30 horas, y en la Sala de Cultura de Sant Francesc de Formentera, a las 19.00 horas, y que todas las actividades serán gratuitas y no requieren inscripción previa.