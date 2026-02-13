Ibiza licita por casi 2,3 millones la ampliación de Can Ventosa para cuadruplicar el espacio musical

El Ayuntamiento de Ibiza ha sacado a licitación el proyecto de ampliación del espacio musical de Can Ventosa, con una inversión cercana a los 2,3 millones de euros. La actuación permitirá cuadruplicar la superficie destinada al Patronato de Música, pasando de los actuales 300 metros cuadrados a 1.200.

La regidora Carmen Domínguez explicó que se trata de una reivindicación histórica del Patronato de Música, que actualmente desarrolla su actividad en unas instalaciones claramente insuficientes. En este espacio ensayan cinco formaciones: banda sinfónica, orquesta sinfónica, big band, coro Ciutat d’Eivissa y la recientemente reincorporada orquesta de cámara, además de unos 300 alumnos de la escuela.

Dos nuevas plantas y más aulas

El proyecto contempla la construcción de dos nuevas plantas sobre el edificio actual:

Tercera planta: seis aulas, dos cabinas de ensayo, despacho de dirección, secretaría y sala de profesores.

Cuarta planta: una gran sala con capacidad para