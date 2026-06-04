Josep Lluís Mollà: “La educación ha cambiado pero tras 60 años Can Bonet sigue manteniendo su espíritu familiar y de barrio de sus inicios”

Josep Lluis Mollà Ferrer, director del emblemático colegio Can Bonet del barrio de Ses Païsses en el municipio de Sant Antoni de Portmany, ha pasado por los micrófonos de Onda Cero para contar la historia de este centro que durante este curso escolar está cumpliendo sus primeros 60 años de vida con numerosas actividades dedicadas a los alumnos antiguos y actuales y a los vecinos del barrio.

En este sentido, el director del centro que depende del Obispado de Ibiza, ha asegurado que este colegio es mucho más que un simple centro educativo "ya que es una gran familia desde hace más de seis décadas". No en vano, Mollà ha destacado como su historia, pasado, presente y futuro "está íntimamente ligado al barrio de Ses Païsses desde que naciera gracias a una iniciativa vecinal y a generaciones enteras de ibicencos que han pasado por sus instalaciones".

De hecho, a lo largo de los años, y a partir de aquellas primeras aulas, "el centro fue creciendo, primero con preescolar, después con primaria y, en los últimos 25 años, con secundaria pero sin perder esa presencia de las familias que lo ha hecho tan especial y que ha hecho que Can Bonet sea un colegio pequeño, pero una gran familia". Un espíritu que se ha visto según Mollà en la celebración del pasado fin de semana que reunió a exalumnos, antiguos profesores y directores, "en un emotivo reencuentro que repasó seis décadas de recuerdos y vivencias".

Exterior del colegio Can Bonet de Ses Païsses en Sant Antoni | Redacción

Al mismo tiempo, el director del centro ha explicado que, aunque la educación ha cambiado enormemente en este tiempo, "la esencia del centro se mantiene intacta con atención personalizada, coordinación estrecha con las familias y un carácter propio basado en los valores del Evangelio ya que entre otras cosas, durante años, el colegio fue también parroquia y punto de encuentro social del barrio".

A día de hoy el CEIP Can Bonet cuenta con 320 alumnos, 29 docentes y 6 trabajadores de administración y servicios y en este sentido, de cara al futuro, además de seguir celebrando este aniversario con una publicación de un álbum fotográfico, de una canción y de una poesía dedicada a la historia del centro, Mollà ha señalado "que el principal reto es ampliar el colegio para dar respuesta al crecimiento del barrio y a la demanda de nuevas familias que cada año se quedan sin plaza".