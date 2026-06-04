Iván Torres: "Animo a los jóvenes a implicarse en política y a utilizar las organizaciones juveniles como espacios de formación, participación y transformación social"

Iván Torres, secretario general de las Juventudes Socialistas de Ibiza y nuevo miembro de la Ejecutiva Federal de las Juventudes del PSOE, ha detallado en Onda Cero qué supone el ser el primer ibicenco en formar parte de este órgano en los 120 años de historia de la formación política y hacerlo además como responsable de la Secretaría de Lengua, Insularidad, Sobrepoblación y Transformación del Modelo Turístico.

En este sentido, Torres ha asegurado que este nuevo área "encaja plenamente con los retos que afronta la juventud pitiusa, especialmente en materia de presión demográfica, crisis de vivienda, desigualdad y sostenibilidad del modelo económico" y ha subrayado que "cuestiones como la sobrepoblación, la saturación turística o la protección de la lengua propia requieren pedagogía a nivel estatal y una mirada específica hacia territorios insulares que crecen a un ritmo acelerado trabajando igual que se hace con la España despoblada con la España que se está superpoblando".

Sobre cómo trasladar estas problemáticas desde Ibiza a Madrid, Torres ha defendido que la organización socialista "escucha a todos los territorios" y que el papel de Juventudes Socialistas "es precisamente canalizar propuestas y elevarlas al Partido Socialista" como en el caso del problema de acceso a la vivienda que ha definido "como el principal obstáculo para la emancipación juvenil a pesar de que la ley estatal ofrece herramientas que deben aplicarse con decisión".

Por ello ha insistido en que "no hay que quedarse parado, porque no hacer nada es lo que seguro no va a solucionar el problema" y por ello ha animado a los jóvenes "a implicarse en política y a utilizar las organizaciones juveniles como espacios de formación, participación y transformación social" y a que conozcan que "la política es la herramienta para mejorar nuestras vidas elevando necesidades que si no se dan a conocer no se podrán atajar".