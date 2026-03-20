Ibiza fija en 17.668 el máximo de vehículos que podrán circular al día durante los dos próximos veranos

El pleno extraordinario del Consell d'Eivissa ha aprobado este viernes 20 de marzo el acuerdo que regula la entrada y circulación de vehículos para las temporadas veraniegas del 2026 y 2027, fijándolo en 17.668 en el período que va desde el 1 de junio al 30 de septiembre.

Con ello, se alcanzará el tope fijado por un estudio técnico para cinco años y se reduce un 12% el número de vehículos respecto al techo del pasado verano, estableciendo que del total de vehículos que podrán circular, el grueso principal sea para vehículos de alquiler sin conductor, con un máximo de 14.000 al día, mientras que el resto se refiere a vehículos que acceden a la isla por vía marítima. Además, el número máximo de turismos no vinculados al alquiler se fija en 3.548 vehículos diarios, una vez descontada la cuota reservada para los residentes en Formentera, teniendo en cuenta que no computarán aquellos con etiqueta ambiental 'O emisiones' o 'Eco' o aquellos que acrediten estancias prolongadas superiores a 18 días asociados a usos no estrictamente turísticos.

Por otro lado, la normativa también introduce un nuevo sistema de reparto de cuotas que prioriza a las empresas con implantación en Eivissa y mecanismos para incentivar la renovación de la flota por vehículos más sostenibles.

18 escritos de alegaciones

El vicepresidente del Consell d'Eivissa y responsable del departamento de Movilidad, Mariano Juan ha asegurado durante el pleno que la institución ha analizado 18 escritos de alegaciones presentados por diferentes sectores y agentes implicados contra esta normativa y que de ellas, un 46% han sido estimadas total o parcialmente y se han incorporado al texto inicial.

Además, Juan ha destacado que el acuerdo "supone dar un paso más en el modelo iniciado el año pasado, avanzando en decisiones que nos permiten actuar antes y mejor sobre los momentos de máxima presión" y ha remarcado que la intención de la limitación es "ordenar con criterio, con datos y pensando en el conjunto de la isla", formando parte de una estrategia más amplia de gestión de flujos que tiene como objetivo reducir la presión en los momentos críticos".