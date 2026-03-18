Hugo Martínez: "Hay que proteger y mantener vivo el patrimonio, la cultura, el deporte y las tradiciones que configuran la identidad de Formentera”

Formentera abre una nueva etapa política en el Partido Popular con el nombramiento de Hugo Martínez como presidente insular, y en el espacio Formentera al día de Más de Uno Ibiza y Formentera, ha asegurado que asume el cargo con "ilusión, fuerza y energía", destacando la importancia de un relevo generacional en la estructura del partido.

Entre sus principales líneas de actuación Martínez ha subrayado "la necesidad de proteger el entorno natural y el patrimonio de la isla, reforzar la cultura y el deporte, y mantener vivas las tradiciones que configuran la identidad de Formentera" y a nivel económico ha incidido en "apoyar al sector primario y al comercio local, evitando políticas que asfixien su actividad".

Hugo Martínez, tercero por la izquierda, durante el congreso del PP en Formentera | Redacción

Al mismo tiempo, el nuevo presidente del PP de la isla ha explicado que uno de los ejes clave "será la redefinición del modelo turístico", planteando "una estrategia que mire al corto, medio y largo plazo, con un enfoque más diversificado que permita atraer distintos perfiles de visitantes sin comprometer el equilibrio del entorno", y con respecto al ámbito social, ha puesto el foco en la crisis migratoria que vive la isla, reclamando "más recursos por parte del Estado, una política que garantice una llegada ordenada, legal y con oportunidades, más agentes de la Guardia Civil y una embarcación propia de Salvamento Marítimo".

Obras, reformas, subvenciones y presupuestos participativos

Por otro lado, Formentera al día también ha hecho hincapié en que el Consell pondrá en marcha los presupuestos participativos de 2026 con una partida de 100.000 euros para proyectos de asociaciones, que continúan las mejoras en carreteras y caminos de la isla de cara a la temporada turística y para mejorar la vida de los vecinos y que la máxima institución insular está pidiendo a los propietarios de embarcaciones actualizar su documentación en s’Estany des Peix dentro del proceso de regulación.

Embarcaciones en s'Estany des Peix | Redacción

Mientras, en materia de vivienda el Govern balear incrementará un 40% el límite del precio para acceder a bonificaciones fiscales en la compra de vivienda, se avanzará en la modificación del plan del Parque Natural de Ses Salines para regular el fondeo pudiendo estar en los próximos dos meses su periodo de exposición pública y hemos recordado que el 11 de abril se celebrará el Concurso de Frita de sepia que organiza PIMEF y ABRO, abriéndose el plazo de inscripciones para 16 equipos hasta el 3 de abril.

Agenda y deporte

Por otro lado se ha recordado que el fin de semana del 20, 21 y 22 de marzo se celebrará el encuentro literario Trobada Entre Illes, que organiza la Obra Cultural Balear de Formentera con motivo del Día Mundial de la poesía; las Fallas 2026 con actividades para todos los públicos en Es Pujols, la cuarta edición del Festival Folklòric Illa de Formentera en la Plaza de Europa de Es Pujols y la cuarta edición del Festival de Manga y Anime en catalán – FeMA 2026.

Imagen de archivo del Festival Folklòric Illa de Formentera | Redacción

Finalmente, el bloque deportivo ha abordado la contundente victoria de la SD Formentera frente al Rotlet Molinar por 0-5 en la jornada 26 de Tercera Federación y que le deja octavo a seis puntos de los puestos de playoff de ascenso.