Gonzalo García: "No podemos olvidarnos que la Ibiza fenicia fue una de las puertas de Oriente al Mediterráneo occidental"

Gonzalo García, miembro y expresidente de la Asociación Pitiusa de Recreación Histórica Iboshim ha pasado por Más de Uno Ibiza y Formentera para presentar las jornadas dedicadas a la Ibiza fenicia y púnica que se celebrarán este sábado 24 de octubre en Sa Nostra Sala de la ciudad de Ibiza, con conferencias, juegos de la antigüedad y una degustación gastronómica a partir de las 11.00 horas y después, a las 19.00 horas, con la conferencia La llave de Occidente, a cargo de Eduardo García Alfonso, responsable del departamento de difusión del Museo Arqueológico de Málaga o Malaca, como se conocía en el mundo antiguo.

Concretamente, García ha explicado que estas jornadas permitirán a los asistentes viajar más de 2.000 años atrás para recuperar su pasado fenicio y púnico "con el objetivo de acercar la historia de la isla a todos los públicos y recordar su importancia en las rutas comerciales del Mediterráneo y cómo su ubicación estratégica favoreció la llegada de comerciantes fenicios y el intercambio de productos entre Oriente y la península ibérica".

En este sentido, el miembro de Iboshim ha recordado que la Ibiza que encontraron los primeros comerciantes "era una isla prácticamente despoblada, muy diferente de la actual" aunque con la llegada de los fenicios comenzaron a desarrollarse asentamientos como sa Caleta y, posteriormente, la ciudad de Ibiza y que no fue a partir del siglo V antes de Cristo, cuando la población aumentó con la llegada de habitantes procedentes de otros enclaves mediterráneos.

Un pasado que García ha lamentado que sea "relativamente desconocido entre buena parte de la población de la isla" y por ello, también ha confirmado que la jornada incluirá una degustación de comida púnica elaborada a partir de recetas antiguas, con verduras, frutas, hortalizas y pequeñas cantidades de carne, juegos tradicionales como las tabas y los dados o actividades para que los asistentes puedan descubrir cómo se confeccionaban las vestimentas, las joyas y los objetos cotidianos de la época.

Algo para lo que los miembros de la asociación Iboshim llevan bastantes años trabajando sin que sea una labor especialmente sencilla "ya que hay que combinar la investigación histórica con el trabajo de artesanos especializados para conseguir recreaciones lo más fieles posible" como en el caso de estas jornadas donde se construirá en Sa Nostra Sala una taberna inspirada en las construcciones de la antigüedad.