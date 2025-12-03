Formentera ya vive intensamente la Navidad después de un acto multitudinario de encendido de luces

Formentera ya vive la Navidad intensamente después de que multitud de personas de distintas edades disfrutaran del acto de encendido de luces en la Plaza de la Constitución de Sant Francesc junto al espectáculo Encenent els somnis del Nadal y la apertura del Mercat Nadalenc que acogerá artesanía, gastronomía y propuestas culturales hasta el 11 de enero, con horarios ampliados los fines de semana.

Ahora, la amplia programación que ha organizado el Consell y que incluye talleres, el tradicional belén viviente de los estudiantes del colegio Verge Miraculosa, conciertos, exposiciones, visitas de pajes reales, sesiones astronómicas, la llegada de Papá Noel y la cabalgata de Reyes Magos, se puede consultar en la página web de la máxima institución insular. Además, al mismo tiempo, y aprovechando la Navidad, desde el propio Consell y desde PIMEF se ha impulsado hasta el 6 de enero la campaña Compra a Casa para fomentar el comercio local, con 3.700 tarjetas en circulación y sorteos de hasta 300 euros para gastar en comercios locales.

Formentera ha impulsado la campaña piloto de recogida y reciclaje de colillas | Redacción

Por otro lado, la población de la isla ha alcanzado los 11.690 residentes, 57 personas han recibido por parte del Govern balear ayudas al alquiler por un total de 141.300 euros, y han registrado 539 delitos en los primeros nueve meses de 2025. Y, mientras, en materia de infraestructuras y seguridad, el Pleno del Consell ha aprobado mejoras en la carretera de la Mola, el que se revitalicen los trabajos de ampliación del cementerio y la retirada de embarcaciones varadas.

En sanidad, se ha adjudicado la ampliación del centro de salud, con inversión de 3 millones de euros para atender a más de 10.900 tarjetas sanitarias y al mismo tiempo el Consell se ha adherido a la campaña de la Fundació Rana contra el abuso sexual infantil y ha lanzado la campaña ambiental “No embrutis l’illa” para reciclar colillas en el Mercat de Nadal.

El Consell se ha adherido a la campaña de la Fundación RANA | Redacción

Por último, en cultura, destacan las exposiciones “Pitiusas, Empúries y Ensérune”, la muestra fotográfica en el Centre Antoni Tur Gabrielet y la Sala de Exposiciones Ajuntament Vell, y la obra teatral Camins d’Historia que se representará el 8 de diciembre; y en deporte, la Sociedad Deportiva Formentera jugará un partido clave ante Binissalem este domingo a las 12.00 horas en el Campo Municipal de Sant Francesc.