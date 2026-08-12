Formentera reabre el debate sobre las concesiones de playa mientras mejora la ocupación turística y refuerza el cuidado del litoral

El Formentera al día del 12 de agosto en el programa Más de Uno Ibiza y Formentera ha centrado buena parte de su tiempo en el conflicto por las hamacas y sombrillas rechazadas por Costas después de las nuevas alegaciones presentadas por el Consell y el relevo en la Dirección General de Costas junto a la investigación por la desaparición de balizamientos, la mejora de la ocupación hotelera y una amplia programación cultural y festiva.

En este sentido, la institución que preside Óscar Portas ha presentado nueva documentación para intentar recuperar parte de las instalaciones de temporada rechazadas por Costas para el periodo 2026-2029 y es que defiende que los criterios aplicados fueron excesivamente restrictivos, planteando reducir o reubicar elementos antes que eliminar completamente determinados lotes.

De hecho, el conflicto ha provocado además el cese de la directora general de Costas y Litoral, Maria Joaquina Ferrer Matas, sustituida por Joan Jaume Mulet, mientras Sa Unió niega haber ejercido presiones políticas y Gent per Formentera considera que el relevo confirma el fracaso de la gestión del litoral. Incluso, la nueva senadora por Ibiza y Formentera, Neus Massanet, ha reclamado explicaciones al Govern y al Consell y mayor seguridad jurídica para los propietarios afectados por los deslindes tras reunirse con la asociación de afectados.

Neus Massanet tras su reunión con los afectados | Redacción

Por otro lado, el Consell investiga la desaparición de boyas del balizamiento en varias playas, sin descartar actuaciones intencionadas, en turismo, la ocupación hotelera mejoró ligeramente en julio y acumula un crecimiento de 1,97 puntos entre mayo y julio respecto a 2025 y el servicio de limpieza del litoral retiró 388 kilos de residuos durante julio.

Por último, la agenda se completa con las Festes de la Mare de Déu d’Agost que se celebran este sábado 15 de agosto por la tarde en la plaza Sant Ferran con música, tradiciones, talleres y misa y ball pagès en honor a la Virgen de la Asunción, Sa Fireta, el Cinema al Aire Libre, nuevas exposiciones, Música a les Places, los mercados artesanales y el torneo estival de baloncesto 3x3 del Port de la Savina.