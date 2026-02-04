Formentera amplía el proceso participativo de Formentera.eco hasta el 9 de febrero

El primer Formentera al día de este mes de febrero de 2026 ha abordado la decisión del Consell insular de ampliar hasta el lunes 9 de febrero el plazo para presentar aportaciones al proceso participativo que definirá el futuro modelo de transporte público insular dentro del programa Formentera.eco debido a las incidencias provocadas por el reciente ciberataque y con el objetivo de "garantizar la igualdad de participación".

Y en este sentido, el PSOE de la isla ha presentado alegaciones reclamando "límites más estrictos al número de vehículos y medidas verificables para reducir la congestión, basándose en los datos del informe Resultats i valoració 2025, que refleja numerosos días con el cupo agotado y un fuerte aumento del tráfico hacia Ses Illetes".

Coches para ir a Formentera en Balearia | Redacción

Por otro lado, en el último pleno del Consell se ha aprobado por unanimidad el nombramiento de Andreu Ferrer como juez de paz y varias propuestas para reforzar el producto local, modernizar el Centre Artesà Antoni Tur Gabrielet y reactivar las secciones sectoriales del Consell d’Entitats, y al mismo tiempo se ha anunciado un nuevo modelo de horarios para el personal sociosanitario, con turnos de 12 horas y la incorporación de una coordinadora que mejorará la organización y la atención a usuarios y el presidente Óscar Portas ha solicitado una reunión con la directora insular del Estado para abordar "asuntos clave como la gestión del litoral, la llegada de migrantes, los desprendimientos y el funcionamiento de servicios estatales como Correos, la DGT o el SEPE".

Mientras, en el ámbito político y judicial, el Parlament balear ha aprobado una moción para reforzar la atención a la dependencia en Formentera, impulsada por el PSOE y con apoyo del PP, tras las denuncias sobre la gestión de la residencia de mayores y en temas jurídicos la Audiencia Provincial de Palma ha absuelto a los exconsellers de Gent per Formentera en el caso Ca ses Castellones, concluyendo que no hubo desobediencia ni malversación y obligando al denunciante, Leo Stober, a pagar más del 83% de las costas por actuar con "temeridad".

Abierto el plazo de inscripción para residentes para la 1/2 Marató de Formentera | Redacción

Por su parte, la agenda insular llega cargada de actividades, destacando la inscripción abierta para la prueba libre de la ESO, nuevas charlas para familias, la Cantada Pagesa incluida en el ciclo S'Illa a escena y la celebración de la rúa de Carnaval del 15 de febrero. Finalmente, en deportes, se ha recordado que ya está abierto el proceso de inscripción para residentes en la Mitja Marató y la 8 Km Formentera de 2026, con un sistema renovado para evitar incidencias y garantizar que los participantes reciban un código personal de inscripción tras verificar su residencia.