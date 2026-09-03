Fomento del Turismo reivindica una Ibiza «que va mucho más allá del verano»

Fomento del Turismo de la Isla de Ibiza ha presentado la programación de sus diferentes clubs de producto para septiembre y octubre con el objetivo de "diversificar la oferta, impulsar la actividad fuera de la temporada alta y reforzar el posicionamiento de Ibiza en segmentos turísticos de mayor valor añadido".

No en vano, la intención es seguir potenciando el que la isla de Ibiza "dispone de un producto competitivo, auténtico y diversificado que va mucho más allá del verano" a través de eventos "dirigidos a residentes y visitantes con promoción exterior para mantener la presencia de Ibiza en mercados estratégicos durante el otoño".

Por ello el programa, que cuenta con financiación del Consell d’Eivissa y los ayuntamientos de Ibiza y Sant Antoni y durante septiembre también con la colaboración de Anàlisi Turístic d'Eivissa i Formentera (ATEIF) en el proyecto europeo ECO-SEAROUTES, incluye acciones de Ibiza Luxury Destinations, con nuevas experiencias y un viaje de familiarización dirigido al sector premium; la participación de Eating in Ibiza en el festival gastronómico D*NA de Dénia con cenas con periodistas especializados en Madrid y Ámsterdam o el estreno por parte de Enjoy Ibiza Activities del Enjoy Ibiza Day en Vila con nuevas ediciones del Ibiza Balloon Festival, Night Ibiza Glow y Scuba Week.

Al mismo tiempo, el bienestar tendrá otro de sus principales escaparates con la séptima edición del Ibiza Wellness Weekend 2026, organizado por Ibiza Health & Beauty, y en el que se prevé superar los 1.000 participantes, y el Ibiza Convention Bureau reforzará el segmento del sector del turismo y la organización de eventos corporativos con acciones profesionales en Santiago de Compostela y Madrid, un fam trip corporativo en Ibiza, el encuentro Conecta One to One con 45 event managers y la sexta edición del Ibiza MICE Summit.