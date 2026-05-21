Flor Dell’Agnolo: “Es un sinsentido seguir llenando Ca na Putxa con un residuo que es completamente valorizable”

La coordinadora de la plataforma ciudadana Hay Soluciones, Flor Dell’Agnolo, ha pasado por los micrófonos de Onda Cero para explicar el por qué de su petición al Consell d'Eivissa para que ponga fin al traslado de los fangos procedentes de la depuradora de Sa Coma y evitar así "que se acelere el colapso de la última celda disponible mientras está suponiendo además un coste anual para el ciudadano superior al millón de euros".

Se trata de una petición que llega tras la visita que han realizado miembros de la plataforma a la Estación de Aguas Residuales de Sa Coma donde recibieron información "clave sobre el potencial de estos lodos, que ya salen digeridos y listos para ser reutilizados y ser totalmente valorizables" mientras que las del resto se siguen enviando al vertedero, "contribuyendo a su saturación y evitando que se puedan secar y mezclar con restos vegetales para producir un compost de alta calidad".

Logotipo de Hay Soluciones para el vertedero | Redacción

En este sentido, Dell'Agnolo ha recordado que el vertedero de Ca Na Putxa tiene vida útil hasta 2028, pero que la celda actual podría agotarse en apenas dos años, y que además se está produciendo un importante impacto en la salud ambiental y en la calidad de vida de los vecinos "ya que los olores y emisiones siguen sin resolverse por más que desde hace dos años haya destinada una inversión de 17 millones de euros destinada a renovar filtros y cerrar el área de maduración del compost".

Una alternativa viable y extendida en Europa

La coordinadora de Hay Soluciones ha insistido en que reutilizar los lodos "es una práctica habitual en la Unión Europea, especialmente cuando como en Ibiza no contienen metales pesados por la ausencia de industria" aunque también ha reconocido que el principal obstáculo es de falta de información ya que parte del sector agrícola aún muestra reticencias "que se podrían acabar si se lleva a cabo una buena campaña de concienciación por parte de todos los agentes implicados".

Y por ello, ha pedido abrir un diálogo con cooperativas agrícolas, productores ecológicos y administraciones para impulsar el uso de estos compost asegurando "que estamos en una emergencia y por ello no tiene sentido diseñar planes de reciclaje mientras seguimos llenando la celda con un residuo útil".