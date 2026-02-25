Fina Orejuela: “Recuperar palabras casi perdidas del ibicenco ha sido una labor muy emocionante"

El CEIP L’Urgell, en Sant Josep de sa Talaia, ha puesto en marcha un proyecto educativo que ha convertido a sus alumnos en pequeños arqueólogos de la lengua bajo el nombre de El tresor de les paraules de la nostra terra.

Una actividad que, en Onda Cero ha resumido la profesora y tutora de 3º Infantil, Fina Orejuela, como un "rescate de un tesoro que ha permitido recuperar más de un centenar de palabras tradicionales ibicencas en riesgo de desaparecer" y en el que se ha combinado "educación viva, patrimonio cultural y aprendizaje significativo".

En este sentido, Orejuela ha explicado que el proyecto nació dentro de la comisión lingüística del centro, formada por docentes de todos los ciclos y que "ha sido una 'feina' bastante emocionante y también colectiva ya que se han involucrado tanto a los alumnos como a las familias con el objetivo de localizar palabras antiguas, en desuso o propias del habla tradicional de la isla, aquellas que utilizaban los abuelos y que hoy corren riesgo de perderse".

Así, después cada grupo trabajó entre ocho y diez términos, y después cada alumno elaboró una lámina con la palabra, su significado y un dibujo ilustrativo que ha dado como objetivo una colección de más de cien vocablos, que se presentará en una exposición en el centro de cultura de Can Jeroni de Sant Josep donde se podrán leer algunas joyas que incluso han sorprendido al propio profesorado.

Además, el proyecto ha tenido un impacto especial en las familias, que han colaborado aportando términos y compartiendo recuerdos "siendo especialmente bonito ver cómo se reencuentran con estas palabras ya que la iniciativa ayuda a preservar la cultura, la lengua y el patrimonio inmaterial de Ibiza dentro de lo que además supone el ADN educativo del centro". Y por ello, la profesora ha concluido con el deseo de tenga continuidad porque "seguramente saldrán más palabras ya que algunas familias nos han sugerido términos que no aparecen en la exposición".