Costas y presión migratoria vuelven a marcar la actualidad de Formentera ante el inicio de un octubre cargado de actividad

La situación de los propietarios afectados por los deslindes de Costas y la atención a los menores migrantes vuelven a situarse entre las principales preocupaciones de Formentera. A ellas se suman las dificultades del sector pesquero, nuevos avances para el futuro Museu de Formentera y una intensa agenda cultural y deportiva para estrenar el mes de octubre.

El Consell reclama que cualquier modificación de la Ley de Costas tenga en cuenta las singularidades de Formentera y garantice seguridad jurídica a los propietarios afectados por los deslindes. La institución defiende criterios técnicos y objetivos adaptados a la realidad física de la isla.

Mientras, la gestión de los menores migrantes ha vuelto al Senado. La senadora Neus Massanet reclama más recursos, coordinación y un mecanismo que permita distribuir su atención entre las cuatro islas, mientras el Govern pide al Estado una respuesta específica ante la presión migratoria.

Neus Massanet junto al representante de la cofradía de pescadores | Redacción

También la Cofradía de Pescadores alerta de las dificultades provocadas por la presión de las embarcaciones recreativas y el encarecimiento del combustible, cuyo coste por depósito aseguran que ha pasado de unos 450 a 1.150 euros en tres años.

En política, la expresidenta Alejandra Ferrer abandona la primera línea después de 16 años, mientras el pleno insular ha aprobado nuevas medidas sobre actividades deportivas en espacios públicos, residuos de construcción, expedición del DNI y control de serpientes invasoras.

Donación de los libros farmacéuticos | Redacción

El Consell también prepara la rehabilitación de Can Ramon para avanzar en el futuro Museu de Formentera y ha incorporado a su patrimonio dos recetarios farmacéuticos de 1933 y 1934.

Por último, octubre comenzará con las Jornades d'Estudis Locals Joan Marí Cardona, la Tardor d'Art y las Festes del Pilar de la Mola y en deportes, la SD Formentera es cuarta tras vencer 3-0 a la Peña Deportiva Sant Jordi, mientras el fin de semana traerá el Triatló Illa de Formentera, tag rugby y escalada.