Clara Cano: "Los incendios no se pueden predecir pero si trabajar con un sistema para evaluar distintos escenarios"

La cofundadora de Sentinella, Clara Isabel Cano Núñez, ha pasado por los micrófonos de Más de Uno Ibiza y Formentera para explicar cómo funciona esta innovadora herramienta que ha sido galardonada con el premio de Mejor Proyecto Emprendedor 2026 en el Foro Ingenium que organiza el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu por emplear inteligencia artificial, datos climáticos e información histórica para calcular el riesgo de incendios forestales y simular su propagación.

En este sentido, Cano ha defendido el que la inteligencia artificial y el análisis de datos pueden convertirse en grandes aliados para mejorar la prevención de incendios forestales en Ibiza y Formentera "trabajando con dos modelos de aprendizaje automático o machine learning, desarrollados por el propio equipo y que permiten analizar la probabilidad de que se produzca un incendio en una zona determinada y estudiar cómo podría extenderse si llegara a declararse empleando siempre datos públicos que incluyen el historial de incendios de Ibiza y Formentera de los últimos veinte años, información meteorológica sobre temperatura, viento y humedad, imágenes satelitales, características de la vegetación, presencia de combustible forestal, actividad humana y proximidad a carreteras".

Sentinella, ha sido galardonado en el Foro Ingenium | Redacción

A pesar de ello, la cofundadora de Sentinella ha querido dejar claro que "los incendios no se pueden predecir" pero "si se puede trabajar con un factor de riesgo y de probabilidad a través de un sistema que permite realizar miles de simulaciones para evaluar distintos escenarios" y con ello, además, "permitir que las administraciones puedan disponer de mapas de riesgo y conocer qué áreas requieren una mayor atención preventiva, especialmente durante los meses de invierno, cuando se realizan buena parte de los trabajos de mantenimiento y gestión forestal".

Precisamente, una de las principales ventajas de la aplicación "es ayudar a optimizar los recursos económicos destinados a la prevención de incendios ya que permitiría, por ejemplo, determinar qué hectáreas deberían priorizarse para reducir el riesgo durante el verano, una cuestión especialmente relevante en territorios como Ibiza, con extensas superficies forestales, viviendas dispersas y una elevada presión humana durante la temporada turística" y es que, como ha recordado Cano "cuando los presupuestos disponibles son limitados resulta fundamental identificar dónde pueden resultar más eficaces las actuaciones aplicando la máxima de que cuando se tiene poco presupuesto, no es cuánto haces, sino dónde lo haces"

Por último Clara Cano ha confirmado que el proyecto ya funciona y ha sido validado para Ibiza y Formentera y que ahora se encuentra ahora en una fase de búsqueda de acuerdos con administraciones públicas para facilitar su aplicación práctica para lo que se han mantenido diferentes reuniones con el IBANAT con el objetivo inmediato es comenzar a colaborar con ayuntamientos y otras instituciones y después dar un siguiente paso para ampliar la cobertura al conjunto del archipiélago balear y, posteriormente, intentar implantar la herramienta en el resto de España durante 2027.

Incluso, la cofundadora de Sentinella ha hecho un llamamiento al sector turístico y a las empresas privadas para que también se impliquen en la prevención de incendios forestales "ya que puede ayudar a hoteles y otros establecimientos a evaluar el riesgo de sus propiedades y adoptar medidas preventivas".