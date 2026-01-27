Carmen Sánchez: “Ibiza es gastronomía, producto local y un destino para disfrutar todo el año”

Ibiza vuelve a estar presente en Madrid Fusión, el gran escaparate de la gastronomía nacional e internacional, para reivindicar el valor de su cocina y de su producto local como parte esencial de su oferta turística. El Consell d’Eivissa participa un año más con un stand propio desde el que muestra la diversidad gastronómica de la isla y su potencial como destino para disfrutar durante todo el año.

La coordinadora de Turismo del Consell d’Eivissa, Carmen Sánchez, subraya que el objetivo principal de esta acción es transmitir que “hay que venir a Ibiza para degustar el producto local y la gastronomía de la isla”. En esta edición, el stand ibicenco cuenta con la presencia de las tres Indicaciones Geográficas Protegidas, además de vinos de la tierra, hierbas ibicencas, aceite de Ibiza y miel, el único producto de la isla con denominación de origen.

Junto a estos productos, los visitantes también pueden degustar elaboraciones tradicionales como flaó, orelletas, sobrasada, queso y butifarra, siendo el flaó uno de los grandes protagonistas del stand. Según explica Sánchez, se trata de un producto que sorprende especialmente a quienes lo prueban por primera vez. “Cuando les dices que es una tarta de queso piensan en un cheesecake, pero al descubrir la hierbabuena el sabor les resulta totalmente inesperado”, señala.

La coordinadora destaca que muchos profesionales del sector se sorprenden al comprobar la variedad de producto local que existe en un territorio tan pequeño como Ibiza, una realidad que contrasta con la imagen más extendida de la isla vinculada al ocio nocturno y a la temporada estival. “Ibiza es gastronomía, es producto local, es patrimonio, y tiene mucho que ofrecer fuera de temporada”, afirma en Onda Cero.

La presencia del Consell d’Eivissa en Madrid Fusión cobra especial relevancia por el carácter internacional de la feria, que reúne cada año a periodistas, cocineros y profesionales de distintos países. Un escaparate clave para posicionar la isla como destino gastronómico y atraer a un visitante interesado en experiencias auténticas.

Dentro de esta estrategia, el Consell organiza almuerzos dirigidos a periodistas e influencers especializados en gastronomía, en los que chefs de la isla elaboran menús basados en la cocina tradicional y el producto kilómetro cero, siempre acompañados por vinos ibicencos. Una fórmula que permite conocer la gastronomía de Ibiza con calma y profundidad.

Además, Carmen Sánchez pone en valor el creciente interés de los residentes por el producto de proximidad y el impulso del sector primario en la isla. “Cada vez hay más agricultores jóvenes y más consumo de producto local, lo que ayuda a conservar el paisaje y a reforzar nuestra identidad”, apunta.

La participación de Ibiza en Madrid Fusión se consolida así como una apuesta por un modelo turístico más sostenible y vinculado al territorio, donde la gastronomía se presenta como uno de los grandes ejes de promoción de la isla.