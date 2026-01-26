Harmony Hita Torres: “El arte es una herramienta de transformación que llega donde otros mensajes no llegan”

Más de Uno Ibiza y Formentera ha preparado un programa especial con motivo del Día Mundial de la Educación Ambiental en el que ha participado la coordinadora de Creatives for the Planet, Harmony Hita Torres, una asociación que lleva más de quince años trabajando en Ibiza con el objetivo claro “de utilizar la educación, el arte y la acción directa como motores de cambio social”.

Concretamente, Hita Torres ha explicado que la entidad desarrolla proyectos educativos en centros escolares de la isla, además de acciones de limpieza de playas y espacios naturales “con el objetivo de que el alumnado experimente de primera mano el impacto de los residuos ya que primero tienen que tocar la basura, vivirlo y sentirlo, y después dejar que empiece el cambio”.

El arte forma parte de la campaña de concienciación de Creatives for The Planet | Redacción

La coordinadora del programa de educación ambiental de Creatives for the Planet ha insistido en “el valor de la experiencia directa para generar conciencia real” y por ello ha recalcado que el trabajo de la organización es medible con miles de estudiantes participantes y cerca de tres toneladas de residuos retirados del entorno natural gracias a colaboraciones con entidades de voluntariado y que, según Hita Torres, “evidencian la dimensión del problema y la necesidad de actuar”.

Además, se ha puesto como ejemplo, uno de los proyectos más recientes, consistente en la creación de un mural colectivo elaborado con tetrabriks reutilizados por alumnado de secundaria con el objetivo “de transformar residuos en recursos, lanzar un mensaje claro sobre la protección del mar y la biodiversidad y demostrar que educar en sostenibilidad también puede ser creativo, participativo y profundamente transformador”.