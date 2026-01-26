Marina Mohedano: “La educación ambiental es una herramienta de cambio hacia la transformación social”

Onda Cero ha preparado un programa especial dedicado al Día Mundial de la Educación Ambiental en el que la coordinadora de Aliança per l’aigua, Marina Mohedano, ha explicado en qué consiste su proyecto El agua en la escuela donde “se pone el foco en la educación como motor de cambio real”.

No en vano, Mohedano se ha mostrado convencida de que este proyecto que se desarrolla desde 2021 en distintos centros educativos de la isla “demuestra que la educación ambiental puede ir mucho más allá de una charla puntual” y que se puede y se debe integrar “el medio ambiente en la formación del alumnado de manera constante”.

Los niños disfrutan y aprenden con los programas de Aliança per l'Aigua | Redacción

Y es que cada semana, el equipo de l’Aliança per l’aigua trabaja con un grupo específico de cada centro utilizando “de forma didáctica y participativa” como hilo conductor el ciclo integral del agua para después abordar cuestiones como la sequía, la agricultura, la gestión de residuos o la prevención de incendios forestales a través de tres fases y culminando con una auditoría del consumo de agua de cada escuela, “en la que los propios alumnos evalúan hábitos y proponen mejoras y convierte a los niños y niñas en agentes activos del cambio”.

El programa ‘El Agua en la Escuela’ tiene un gran éxito como demuestra que hasta el momento ha llegado a 4.500 alumnos de 15 centros educativos, “sembrando conciencia ambiental y demostrando que el futuro sostenible de la isla empieza, literalmente, en las aulas”.