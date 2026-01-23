Juanma Costa: “El futuro y el presente de Formentera pasa por cuidarse igual que se cuida una casa”

Un año más Formentera ha vuelto a situarse en Fitur 2026 como uno de los destinos más valorados del Mediterráneo. Algo que se debe, según ha explicado en Onda Cero el presidente de la patronal hotelera de la isla, Juanma Costa, “al trabajo conjunto del sector y las instituciones para garantizar un modelo turístico sostenible y competitivo que se refleja en un buen comportamiento inicial de las reservas para esta temporada”.

En este sentido, el también CEO y fundador del Grupo Paya ha explicado que la presencia en Madrid tiene como principal objetivo “testear el mercado” y analizar cómo se presenta la próxima temporada turística y en este sentido, ha confirmado que el nivel actual de reservas es “interesante”, lo que permite “ser moderadamente optimistas y pensar en una temporada similar a la del año pasado si la tendencia se mantiene”.

A pesar de ello, el presidente de la patronal hotelera ha vuelto a insistir en que Formentera debe “cuidarse como se cuida una casa”, destacando el esfuerzo inversor del sector hotelero en reformas y mejoras, así como el papel de las instituciones. Y es que, en un contexto “de fuerte competencia internacional”, ha afirmado que la isla cuenta con “atributos inmejorables”, especialmente en su entorno natural y su modelo de desarrollo.

Por eso, ha insistido en que la sostenibilidad tiene que ser clave, teniendo en cuenta que Formentera “es ya un referente en este ámbito” gracias, según sus palabras, a que “playas, paisaje interior y proyectos medioambientales, como los de la Fundación Natura, refuerzan una posición” que constituye uno de los principales atractivos de nuestra isla”. Y sobre desestacionalización, Costa ha reconocido que es un reto “complejo”, aunque ha valorado positivamente las iniciativas del Consell con eventos deportivos en temporada baja, y también ha apostado por diversificar mercados, manteniendo el turismo nacional e italiano y avanzando en visitantes europeos y norteamericanos, “por su alta capacidad de gasto y predisposición a estancias más largas en la isla”.