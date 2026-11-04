Carmen Ferrer: "En los extremos de temporada es donde más capacidad de crecimiento tiene Santa Eulària"

Carmen Ferrer, alcaldesa de Santa Eulària des Riu, ha defendido en Más de Uno Ibiza y Formentera, desde la World Travel Market de Londres, la apuesta del municipio por el turismo familiar y la ampliación de la temporada y al mismo tiempo también ha presentado una nueva gran ruta de senderismo y cicloturismo para promocionar el patrimonio, la naturaleza y la gastronomía local.

No en vano, según ha asegurado Ferrer, la intención "es seguir consolidando al municipio como destino de turismo familiar y atraer más visitantes británicos durante la primavera y el otoño aprovechando que abril, mayo y octubre están adquiriendo cada vez más importancia para la economía turística del municipio" y por ello, también ha defendido "la necesidad de aprovechar las vacaciones escolares británicas para atraer familias fuera de julio y agosto" ya que, según sus palabras, "cada año se demuestra más que en los extremos de temporada tienen una ocupación mayor y quizás más capacidad de crecimiento para nuestro municipio y también para toda la isla".

Carmen Ferrer durante su entrevista con Juan Carlos Enrique | Redacción

Por otro lado, la alcaldesa ha reconocido que las perspectivas para 2027 están condicionadas por la incertidumbre económica internacional, "especialmente por el encarecimiento de los combustibles, la inflación y la pérdida de poder adquisitivo de las familias británicas" y en este sentido, ha advertido de que las compañías aéreas están adaptando sus operaciones a esta situación insistiendo "en la importancia de mantener las conexiones con Ibiza desde finales de marzo hasta octubre siempre y cuando la relación calidad-precio permita conservar la fidelidad del mercado británico, teniendo en cuenta la creciente competencia de otros destinos mediterráneos".

Al mismo tiempo, Ferrer ha aprovechado para presentar en Onda Cero una de las principales novedades que se han mostrado en Londres y que no es otra que una gran ruta de senderismo y cicloturismo que recorre el conjunto del municipio, complementando las 14 rutas senderistas y las 12 cicloturistas que ya ofrece Santa Eulària y que según sus palabras "permite descubrir las diferentes parroquias, los paisajes naturales, el patrimonio histórico y la gastronomía local, con recomendaciones adaptadas a distintos perfiles de visitantes y con atractivos como el Puig de Missa, el Museo Etnográfico, la Ruta del Río y Can Planetes, además de las actividades vinculadas al programa Family Pass".

Por último, Carmen Ferrer ha insistido en que el turismo familiar seguirá siendo la principal seña de identidad de Santa Eulària, "con una oferta que combina naturaleza, deporte, cultura, gastronomía y actividades para todas las edades" poniendo como ejemplo las ferias gastronómicas, el festival de teatro infantil y las pruebas deportivas que incluyen modalidades para niños, y ha reivindicado el papel del comercio local y la hospitalidad como elementos diferenciadores del municipio.