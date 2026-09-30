Carlos Trafford: "Creo que Peter Colours suena ahora incluso mucho mejor que antes"

La histórica banda ibicenca Peter Colours será una de las participantes este sábado en el Sonorama Goes to Ibiza dentro de un cartel que incluye entre otros, la presencia de Anabel Lee, Anni B Sweet, Statuas d Sal, Tu Otra Bonita y Marlena en el Hotel Venice Bay, y por ello, su líder, Carlos Trafford ha pasado por Más de Uno Ibiza y Formentera para hablar de este proyecto que comenzó en los años 90 y que, tras su reencuentro diez años después de separarse, parece dispuesto a seguir sobre los escenarios.

En este sentido, el propio Trafford ha explicado que después de actuar durante su trayectoria en escenarios tan emblemáticos como The Cavern de Liverpool o incluso en Nueva York, "el grupo afronta ahora una nueva etapa tras reencontrarse después de una década separados" pero que la esencia sigue siendo la misma "basada en la melodía y en la energía aunque con cambios en la manera de trasladarla al escenario ya que antes teníamos una actitud más punk y más enérgica, llevada un poco al extremo".

Cartel Sonorama Goes to Ibiza 2026 | Redacción

De hecho, el vocalista de Peter Colours ha recordado que la experiencia les ha llevado "a cuidar mucho más los detalles y el sonido de las canciones por lo que ahora creo que sonamos ahora incluso mejor que antes" y que ahora, su nueva versión, llega con importantes novedades ya que se ha incorporado un teclista, también llamado Carlos, que según Trafford "ha aportado nuevos matices a temas que llevan años tocando".

Además, Trafford ha explicado que afrontarán el concierto con dos baterías que se irán intercambiando durante la actuación, dentro de un espectáculo que el grupo está preparando mucho más al detalle que en su primera etapa y teniendo en cuenta que el disponer de unos 45 o 50 minutos en Sonorama, les ha obligado a seleccionar cuidadosamente el repertorio y dejar fuera algunas canciones.

De hecho, lo que inicialmente iba a ser simplemente un reencuentro puntual parece haber terminado convirtiéndose en algo más, ya que después de separarse en 2014, ahora han aparecido nuevas oportunidades con más actuaciones sobre la mesa que todavía no se pueden anunciar: