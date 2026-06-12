Calle Boogaloo: “Lo más importante no son los números, sino hacer feliz a la gente”

El dúo musical Calle Boogaloo compuesto por Juan Soul y Julián Valdés han pasado por la sección Hablando al aire que patrocina Ópticas Doctor Marí en Más de Uno Ibiza y Formentera para repasar su trayectoria, su crecimiento desde que empezaron, cómo están afrontando uno de los momentos de su carrera y el último tema que han creado junto al conocido relaciones públicas y creador de contenidos Labi Champion, quien también estuvo presente en la entrevista.

En este sentido, ambos cantantes han reivindicado "la música como una herramienta capaz de generar felicidad y unir a personas de diferentes generaciones" explicando que actualmente más de 100.000 oyentes mensuales en Spotify, una cifra que les ha sorprendido y que consideran "fruto del trabajo constante realizado durante los últimos años y a temas como Mamacita, Bachata en Ibiza o El Chismoso que han contribuido a impulsar su popularidad, llegando incluso a convertirse en fenómenos virales en lugares tan alejados como Canarias".

Sin embargo, ambos han insistido en que el verdadero éxito va mucho más allá de las reproducciones y es que según han relatado, reciben mensajes de seguidores que les explican cómo sus canciones les ayudan a afrontar situaciones complicadas. "Hay personas que nos dicen que nuestros vídeos les dan ganas de vivir o les ayudan a superar malos momentos y eso es algo que realmente nos emociona porque, por ejemplo, tuvimos una seguidora que acudía a casa de una vecina para ver sus vídeos después de que se le rompiera el teléfono móvil".

Su nuevo single, Madura

La entrevista también ha servido para presentar su nuevo single, 'Madura', y que según explicaron los miembros de Calle Boogaloo "es una canción inspirada en el perfil mayoritario de seguidoras que reflejan las estadísticas de sus plataformas digitales" y es que surgió "durante un viaje en avión componiéndose prácticamente en pocas horas".

Además, con una intensa agenda de conciertos para este verano y una comunidad de seguidores cada vez más amplia, Calle Boogaloo afronta los próximos meses con ilusión y con la filosofía muy clara "de seguir creando música capaz de arrancar sonrisas y convertir cada actuación en una auténtica celebración de la vida" y es que como aseguraron con su simpatía habitual "la pasión por la música es lo que nos mantiene unidos y nos impulsa a seguir adelante".

Labi Champion destaca la calidad humana del dúo

Por su parte, Labi Champion ha destacado la "calidad humana" del dúo y su capacidad "para transmitir alegría", asegurando que su éxito "radica en la cercanía y la autenticidad con la que se relacionan con el público ya que hacen feliz a la gente y transmiten una energía positiva extraordinaria". Y por ello, se ha mostrado abierto a seguir participando en futuros proyectos audiovisuales junto al grupo ya que está convencido "de que seguirán creciendo en popularidad durante los próximos meses".