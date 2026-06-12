Calle Boogaloo: “Lo más importante no son los números, sino hacer feliz a la gente”

El dúo musical Calle Boogaloo compuesto por Juan Soul y Julián Valdés han pasado por la sección Hablando al aire que patrocina Ópticas Doctor Marí en Más de Uno Ibiza y Formentera para repasar su trayectoria, su crecimiento desde que empezaron, cómo están afrontando uno de los momentos de su carrera y el último tema que han creado junto al conocido relaciones públicas y creador de contenidos Labi Champion, quien también estuvo presente en la entrevista.
En este sentido, ambos cantantes han reivindicado "la música como una herramienta capaz de generar felicidad y unir a personas de diferentes generaciones" explicando que actualmente más de 100.000 oyentes mensuales en Spotify, una cifra que les ha sorprendido y que consideran "fruto del trabajo constante realizado durante los últimos años y a temas como Mamacita, Bachata en Ibiza o El Chismoso que han contribuido a impulsar su popularidad, llegando incluso a convertirse en fenómenos virales en lugares tan alejados como Canarias".
Sin embargo, ambos han insistido en que el verdadero éxito va mucho más allá de las reproducciones y es que según han relatado, reciben mensajes de seguidores que les explican cómo sus canciones les ayudan a afrontar situaciones complicadas. "Hay personas que nos dicen que nuestros vídeos les dan ganas de vivir o les ayudan a superar malos momentos y eso es algo que realmente nos emociona porque, por ejemplo, tuvimos una seguidora que acudía a casa de una vecina para ver sus vídeos después de que se le rompiera el teléfono móvil".
- Su nuevo single, Madura
La entrevista también ha servido para presentar su nuevo single, 'Madura', y que según explicaron los miembros de Calle Boogaloo "es una canción inspirada en el perfil mayoritario de seguidoras que reflejan las estadísticas de sus plataformas digitales" y es que surgió "durante un viaje en avión componiéndose prácticamente en pocas horas".
Además, con una intensa agenda de conciertos para este verano y una comunidad de seguidores cada vez más amplia, Calle Boogaloo afronta los próximos meses con ilusión y con la filosofía muy clara "de seguir creando música capaz de arrancar sonrisas y convertir cada actuación en una auténtica celebración de la vida" y es que como aseguraron con su simpatía habitual "la pasión por la música es lo que nos mantiene unidos y nos impulsa a seguir adelante".
- Labi Champion destaca la calidad humana del dúo
Por su parte, Labi Champion ha destacado la "calidad humana" del dúo y su capacidad "para transmitir alegría", asegurando que su éxito "radica en la cercanía y la autenticidad con la que se relacionan con el público ya que hacen feliz a la gente y transmiten una energía positiva extraordinaria". Y por ello, se ha mostrado abierto a seguir participando en futuros proyectos audiovisuales junto al grupo ya que está convencido "de que seguirán creciendo en popularidad durante los próximos meses".