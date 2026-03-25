Belén Pelo de Oro: "Pica Pica puede ser una alternativa de ocio perfecta ante el uso excesivo de pantallas entre los niños"

El grupo infantil Pica Pica vuelve a la isla con dos actuaciones previstas este fin de semana en el Recinto Ferial de Ibiza, el sábado por la tarde a las 18.00 horas y el domingo a las 12.00 horas, y lo hace con Mundo Pica Pica, un espectáculo que según ha explicado una de las componentes, Belén Pelo de Oro, "propone un viaje musical con canciones de distintas partes del mundo, coreografías y juegos interactivos pensados para implicar a todo el público".

Además, el show combinará algunos de sus temas más conocidos, como El baile de la fruta o La taza, con nuevas canciones de su último trabajo Canciones del Mundo y todo ello "manteniendo la esencia de seguir ofreciendo un espectáculo dinámico en el que niños y adultos no solo miran, sino que participan, cantan y bailan juntos durante toda la función".

Y todo ello sin perder el componente educativo que caracteriza la trayectoria de Pica Pica. Y es que según ha explicado la cantante, miembro del grupo junto a Nacho Bombín y Emi Bombón, a través de la música, el grupo "transmite valores como la amistad, el respeto o el trabajo en equipo, al tiempo que fomenta el desarrollo emocional y la psicomotricidad de los más pequeños", presentándose además como "una alternativa de ocio familiar frente al uso excesivo de pantallas".

No en vano, con 15 años de trayectoria, el grupo se ha consolidado como un referente en el entretenimiento infantil, con una amplia presencia internacional y millones de seguidores pero sin perder su esencia y con el mismo objetivo de "crear un espacio de diversión compartida donde toda la familia pueda disfrutar junta y generar recuerdos duraderos".