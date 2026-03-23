Belén Alvite: "Estamos viviendo una falta de empatía total con el sufrimiento ajeno"

El reciente caso de una presunta agresión sexual por parte de varios menores a otra menor en una plaza de la ciudad de Ibiza durante los carnavales, junto a la difusión de vídeos del suceso, ha reabierto un debate social urgente sobre qué está ocurriendo para que adolescentes graben, compartan y viralicen situaciones de violencia.

No en vano, más allá del proceso judicial, la preocupación se extiende a familias, centros educativos y profesionales que trabajan con menores, y en este sentido, la directora del Centro de Estudios y Prevención de Conductas Adictivas del Consell d’Eivissa, Belén Alvite, ha apuntado en Onda Cero a varios factores clave, "entre ellos el consumo precoz y descontrolado de contenidos inapropiados" ya que, según ha advertido, "muchos menores acceden a la pornografía a edades cada vez más tempranas, lo que influye directamente en su forma de entender las relaciones y la conducta, reproduciéndose al mismo tiempo estos patrones en la vida real, especialmente cuando no existe una base sólida de educación emocional y afectiva".

Al mismo tiempo, Alvite ha insistido en el papel fundamental de las familias, a quienes ha animado "a reflexionar sobre el uso de dispositivos móviles y a implicarse activamente en la educación digital de sus hijos" y al mismo tiempo ha subrayado "la necesidad de hablar desde edades tempranas sobre límites, intimidad, empatía y respeto, así como de fomentar una educación afectivo-sexual basada en la igualdad, que contrarreste los mensajes distorsionados que reciben los jóvenes".

Por último, desde el ámbito educativo e institucional, ha destacado el trabajo preventivo que se realiza en la isla, aunque también ha reconocido que "aún es insuficiente sin una implicación real de toda la sociedad" y es que según Alvite "la clave está en actuar de forma conjunta entre familias, escuelas, instituciones y medios de comunicación para frenar una tendencia que no es un caso aislado, sino el reflejo de que estamos viviendo una falta de empatía con el sufrimiento ajeno que refleja un problema más amplio que requiere atención urgente".