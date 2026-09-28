Belén Alvite: "El consumo de alcohol, tabaco y cannabis cae con fuerza entre los adolescentes de Ibiza"

Belén Alvite, directora del Centro de Estudios y Prevención de Conductas Adictivas del Consell d’Eivissa, el CEPCA, ha analizado en Onda Cero los principales resultados del estudio que han realizado entre 3.117 estudiantes de entre 12 y 18 años de los 18 centros de Secundaria de la isla y que deja la buena noticia de que el consumo de alcohol, tabaco y cannabis ha descendido de forma importante.

Concretamente, Alvite ha explicado que las bebidas energéticas "aparecen como el producto más consumido durante el último mes, con un 31%, seguidas del alcohol, con un 23%, y los vapeadores, con un 14%" y que mucho más abajo aparecen el tabaco, con un 5,4%, y el cannabis, con cifras que también han experimentado un importante descenso".

Belén Alvite, a la derecha, junto a la consellera insular de Benestar Social, Família i Igualtat, Carolina Escandell, durante la presentación | redacción

Además, ha confirmado que la evolución respecto a anteriores estudios es especialmente significativa "ya que porcentaje de jóvenes que alguna vez ha probado alcohol ha pasado del 66% en 2018 al 56% actual, mientras que en el cannabis se ha reducido del 31% en 2018 al 23% en 2022 y al 13% en 2026" y porque en el caso del tabaco, "en lo que tiene que ver con el consumo durante el último mes, que anteriormente alcanzaba aproximadamente al 17% de los adolescentes, se sitúa ahora en el 5,4%".

Por todo ello, Alvite ha asegurado que "son bajadas muy, muy significativas" y que esto "demuestra que el trabajo preventivo realizado durante los últimos años está llegando a los jóvenes ya que, entre otras cosas, el CEPCA aparece como su segunda fuente de información sobre drogas, únicamente por detrás de internet, y porque siete de cada diez estudiantes aseguran que las sesiones preventivas recibidas les han influido de alguna manera".

Sin embargo, la directora del CEPCA también ha recordado que "estos buenos resultados no permiten bajar la guardia" y que ahora el objetivo "es mantener el trabajo dentro de las aulas, reforzar entre quienes no consumen su decisión de no hacerlo y actuar sobre nuevos hábitos como los vapeadores o las bebidas energéticas".