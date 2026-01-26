El Ayuntamiento de Ibiza apuesta por la concienciación ambiental diaria con campañas creativas y educativas

El concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Ibiza, Jordi Grivé, ha destacado la importancia de que la educación medioambiental no se limite a un solo día, sino que forme parte de las decisiones cotidianas de la ciudadanía durante todo el año, especialmente en un territorio frágil como Ibiza.

Durante una entrevista en Más de Uno Ibiza y Formentera, con motivo del Día Mundial de la Educación Medioambiental, Grivé ha subrayado que desde el consistorio se trabaja de manera continuada para reforzar la sensibilización y concienciación ciudadana, especialmente en materia de residuos y comportamiento cívico.

En este sentido, el concejal ha puesto en valor la campaña de concienciación más potente realizada hasta ahora en el municipio, desarrollada en los últimos meses, que ha incluido vídeos, cuñas de radio, acciones en cines y formatos divulgativos con un enfoque humorístico, como la campaña de “los Basuretos”, diseñada para explicar de forma clara y cercana qué se debe hacer y qué no en materia de reciclaje. Según Grivé, el objetivo es que el mensaje llegue a la ciudadanía de forma constante y efectiva.

El responsable municipal también se ha referido a los recientes episodios de lluvias intensas y viento que han afectado a la ciudad. Ha reconocido que las inundaciones sufridas evidencian problemas estructurales heredados de décadas, como construcciones en zonas no adecuadas o el soterramiento de torrentes, aunque ha asegurado que se están corrigiendo estas deficiencias. Actualmente, el Ayuntamiento trabaja en un proyecto integral de evacuación de aguas y en la identificación de puntos críticos, además de haber realizado actuaciones que han permitido que episodios posteriores de lluvia no hayan tenido consecuencias comparables a las de la DANA.

En relación con los daños causados por el viento en los últimos días, Grivé ha señalado que no se han producido daños personales, algo que ha calificado como lo más importante, aunque sí se han registrado incidencias materiales, como la caída de árboles debilitados y el desprendimiento del techo de naves industriales en el polígono de Eurocentro, que ha afectado a algunos vehículos y comercios. Ante estas situaciones, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para mantener la prudencia, evitar zonas de riesgo y seguir las recomendaciones de los servicios oficiales.

Finalmente, el concejal ha remarcado el papel fundamental de las nuevas generaciones, afirmando que los jóvenes son clave en la transmisión de valores ambientales y en la construcción de un futuro más sostenible. “Es una labor diaria, de picar piedra cada día, entre todos”, ha concluido.