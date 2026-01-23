Antonio Balibrea: “El Ibiza Pride es más necesario que nunca viendo el contexto social en el que vivimos”

El Ibiza Pride se ha consolidado como uno de los eventos más esperados en la isla y por eso siempre se presenta en medio de una gran expectación en la feria internacional de turismo Fitur. Y precisamente allí, en el stand de Ibiza, su director, Antonio Balibrea, confirmó a Onda Cero que la próxima edición tendrá lugar del 6 al 13 de junio, “reforzando su apuesta por la sostenibilidad, la salud y la convivencia, sin renunciar a su carácter festivo y reivindicativo”.

Balibrea ha destacado que el Ibiza Pride cumple ya 12 años de presencia continuada en FITUR, siendo “una cita clave para visibilizar el proyecto y atraer a un turismo respetuoso y diverso” y por ello, ha insistido en que en 2026 “se pondrá un especial énfasis en la conciencia medioambiental, la salud mental y el vínculo con el Mediterráneo” con actividades que combinan naturaleza, bienestar y cultura, eventos gastronómicos sostenibles, experiencias sensoriales junto al mar, conciertos y celebraciones nocturnas con el objetivo de ofrecer “una experiencia completa que fusione diversión, respeto y valores”.

Un momento de la presentación del Ibiza Pride en Fitur | Redacción

Entre ellas, llama la atención el evento centrado en el bienestar inclusivo Atmanity, que incluirá charlas, talleres vivenciales, retiros y actividades orientadas a la salud mental, emocional y física como el yoga, meditación, respiración y espacios seguros de conversación; Noche de Chicas, un espectáculo de comedia creado por la artista Sil de Castro y planteado expresamente «solo para mujeres; o una celebración al aire libre junto al mar que combinará baño, una gran comida popular con paella vegana, una siesta colectiva acompañada por un concierto de cuencos tibetanos y, una sesión musical en la playa con electrónica de inspiración tribal y ancestral, antes de dar paso a la fiesta final.

Y todo ello, según Balibre sin perder de vista su eje central y que no es otro “que la defensa de los derechos del colectivo LGTBQ+, la visibilidad y la convivencia, en un contexto social más necesario que nunca y sin que demos ni un paso atrás”.