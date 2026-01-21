Vicent Roig: “Tenemos que convencer al turista que Sant Josep de sa Talaia es la joya y la perla del Mediterráneo”

El alcalde de Sant Josep de sa Talaia, Vicent Roig, ha participado en el especial de Más de Uno Ibiza y Formentera desde el stand de la isla en FITUR 2026, y en él ha detallado la estrategia turística del municipio "basada en la autenticidad, la vida local y la convivencia entre turismo y residente".

En este sentido, Roig ha asegurado que Sant Josep ha llegado a la feria bajo el paraguas de su marca promocional San Josep Full of Life en el que "se pone el foco en las personas, las tradiciones y la actividad real del municipio sin necesidad de actores ni rellenos sino con imágenes de nuestra gente, de nuestras fiestas y de todo lo que ocurre en el municipio".

Uno de los ejes centrales de la propuesta es el deporte como herramienta de desestacionalización y cohesión social y en este caso, el alcalde ha destacado la celebración del 10K de Sant Josep el próximo 15 de febrero, que será Campeonato de España y se retransmitirá en directo por Teledeporte "lo que permitirá proyectar la imagen del municipio a nivel nacional y combinar turismo, actividad deportiva y participación del residente".

Vicent Roig durante la entrevista en Onda Cero | Redacción

Al mismo tiempo, Roig ha destacado que la estrategia turística de Sant Josep también apuesta por lo cultural y lo auténtico, con iniciativas como Sant Josep és Foto, que ha contado con una amplia participación de profesionales de la fotografía y medios especializados, o la promoción de tradiciones locales como la Semana Santa, "explicada por los propios vecinos a los visitantes y que ha demostrado que nuestro residente es el mejor prescriptor que podemos tener".

Por último, el alcalde ha puesto en valor el auditorio es Caló de s’Oli "como espacio polivalente que acoge congresos, conciertos y eventos culturales durante todo el año, así como las puestas de sol, uno de los grandes reclamos paisajísticos del oeste de la isla" y que se suma a la apuesta por la música en vivo a través del programa Sant Josep és Música, "que el año pasado superó los 2.000 conciertos y contribuye a profesionalizar el talento local".

Y todo ello, con el objetivo claro de potenciar "un turismo sostenible, vinculado al territorio y beneficioso para quienes viven en el municipio y mostrar a todos que Sant Jossep de sa Talaia es la joya y la perla del Mediterráneo".