Antonio Resines: "Hoy en día todo es mucho mejor si nos tomamos la vida con humor"

El actor cántabro Antonio Resines ha pasado por el programa Más de Uno Ibiza y Formentera de Onda Cero para hablar de la película Haciendo Amigos que este viernes se presenta a partir de las 18.30 horas en el Cine Regio de Sant Antoni con su presencia junto al director y guionista ibicenco, David Marqués.

Resines protagoniza la cinta junto a Quim Gutiérrez y Megan Montaner junto a una serie de actores con diversidad funcional y en este sentido ha asegurado "que hoy en día todo es mucho mejor si nos tomamos la vida humor" defendiendo así "la necesidad de afrontar con mayor sentido del humor muchas situaciones de la vida cotidiana".

Antonio Resines junto a Quim Gutiérrez en una imagen promocional de la película | Redacción

En este sentido, el veterano actor ha explicado que Haciendo Amigos "es una comedia muy divertida, emocionante en algunos momentos, con sentimientos y, sobre todo, muy entretenida" y al mismo tiempo ha destacado "la espontaneidad" de sus compañeros durante el rodaje y "la capacidad del equipo para incorporar al resultado final algunas de las situaciones y respuestas que surgieron de forma improvisada". Una libertad y buen ambiente durante la grabación que el propio Resines asegura que "han sido fundamentales para conseguir una comedia en la que todos los integrantes del reparto pudieron divertirse y aprender unos de otros".

Después de casi cinco décadas de trayectoria profesional, el actor cántabro ha asegurado que tiene la suerte de que le sigan llegando guiones que le emocionen y le gusten y al mismo tiempo ha reflexionado sobre la situación del cine español defendiendo que actualmente se producen muchas películas y existe trabajo para más profesionales, aunque también ha advertido de las dificultades que encuentran numerosas producciones para llegar al público asegurando que "si no promocionas bien una película, si no la lanzas bien, es muy difícil que la gente vaya a verla" y al mismo tiempo también ha rechazado las críticas recurrentes sobre las subvenciones al cine recordando "que las ayudas públicas existen en numerosos sectores económicos".