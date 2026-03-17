Ambulancias de última generación y 56 millones de euros deteriorándose a la intemperie

El equipo de Más de Uno Ibiza y Formentera se ha desplazado hasta la parte trasera del antiguo hospital de Can Misses para comprobar in situ como las ambulancias del SAMU-061 – muchas de ellas de última generación – permanecen aparcadas a la intemperie y sin una base adecuada que garantice su mantenimiento y operatividad.

En este sentido, los trabajadores han denunciado ante el micrófono verde que esta falta de infraestructuras está generando problemas graves en el servicio ya que, entre otras cosas, necesitan carga eléctrica constante para su equipamiento sanitario, y también "malestar y crispación" en una plantilla que, además está expuesta "a importantes riesgo para su salud ya que los vehículos están ubicados en una zona de paso donde circulan coches y camiones que ya se han llevado por delante a algún trabajador".

Los trabajadores ante las ambulancias | MG

Además, a pesar de que algunas ambulancias están equipadas "como auténticas unidades de cuidados intensivos móviles, con material sanitario avanzado y medicación de alto coste gracias una inversión para cada una de entre 200.000 y 250.000 euros que puede acabar perdiéndose si no se cuida como es debido", el principal problema está en el transporte sanitario no urgente ya que "la falta de ambulancias adaptadas y la mala planificación están provocando retrasos de hasta 12, 14 o incluso 17 horas en traslados de pacientes, lo que genera un efecto en cadena que termina colapsando el sistema hospitalario".

Una ambulancia aparcada a la intemperie | MG

Por otro lado, los sindicatos también han criticado la gestión del servicio y acusan directamente al director general del Servicio de Salud, Javier Ureña, de mentirles repetidamente "al incumplir promesas, como la creación de instalaciones adecuadas para la flota o la mejora de las condiciones laborales para que no haya una fuga de personal, se siga produciendo precariedad contractual y diferencias salariales entre trabajadores".

Y por todo ello, los trabajadores no descartan movilizaciones "si no se producen avances y reclaman soluciones urgentes para garantizar tanto su seguridad como la calidad del servicio".