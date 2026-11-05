Alejandro Sancho: "Hoy en Ibiza tenemos una temporada consolidada de siete meses y seguimos trabajando para extenderla"

Alejandro Sancho, presidente de Fomento del Turismo de Ibiza y director comercial de Invisa Hoteles ha destacado en Más de Uno Ibiza y Formentera, desde la World Travel Market de Londres, la fidelidad del mercado británico y su papel fundamental en la ampliación de la temporada turística y al mismo tiempo se ha mostrado moderadamente optimista de cara a 2027, aunque ha advertido de la incertidumbre económica internacional y del posible encarecimiento de los combustibles.

No en vano, Sancho ha subrayado la extraordinaria fidelidad de los visitantes británicos, "que mantienen unos elevados porcentajes de repetición y siguen eligiendo Ibiza para sus vacaciones pese a las dificultades económicas que atraviesa el Reino Unido" y al mismo tiempo ha recordado "que este mercado fue uno de los primeros en apostar por ampliar las conexiones aéreas durante la primavera, contribuyendo a consolidar abril como un mes turístico".

De hecho, ha reiterado que los británicos consideran las vacaciones una parte fundamental de su forma de vida, incluso en momentos de dificultades económicas, "siendo capaces de sacrificar cualquier otra cosa antes que las vacaciones" y que esto es algo que, ha permitido, según ha asegurado, que "actualmente la isla cuente con una temporada de siete meses que el sector pretende mantener y seguir ampliando apostando por seguir diversificando la oferta turística de Ibiza, atrayendo a visitantes interesados en experiencias familiares, gastronomía, deporte y actividades fuera de los meses centrales del verano" Y es que, según sus palabras, "la desestacionalización, que hace algunos años parecía un objetivo difícil de alcanzar, es hoy una realidad gracias al trabajo conjunto del sector turístico y a la apuesta de las compañías aéreas por mantener conexiones durante más meses".

Con respecto a las perspectivas para la temporada de 2027, Sancho ha explicado que las previsiones son muy similares a las del presente ejercicio, "aunque existe cierta preocupación por la coyuntura económica internacional, los conflictos bélicos y una posible subida del precio de los combustibles" y al mismo tiempo ha incidido en "que los datos de planificación aérea conocidos durante la feria apuntan a que la capacidad de vuelos se mantiene prácticamente estable e incluso aumenta en algunos casos, lo que permite afrontar el próximo año con un optimismo prudente".