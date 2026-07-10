Alejandra Ferrer: "No hay que banalizar las pruebas de seguimiento porque cada paciente oncológico es diferente y porque son básicas para conocer tu futuro"

Alejandra Ferrer, paciente oncológica residente en la isla de Formentera, ha denunciado públicamente en Onda Cero los retrasos que se están produciendo en las pruebas de seguimiento del cáncer por parte del Área de Salud de Ibiza y Formentera, reclamando al mismo tiempo "más medios, mejor organización y más empatía para evitar que los afectados tengan que protestar públicamente para recibir la atención sanitaria que necesitan"

Este retraso en las pruebas de seguimiento que sufren los pacientes como ella, y que en su caso hubiera supuesto esperar hasta seis meses más de lo previsto, hasta noviembre, es, según ha criticado la propia Ferrer, "una demostración del deterioro que está experimentando el sistema sanitario público y que está provocando que se esté desmontando de alguna manera la la sanidad pública".

Ferrer, diagnosticada en 2020 de un cáncer de mama especialmente agresivo, ha recordado que fue precisamente una ecografía la que permitió detectar su enfermedad después de que una mamografía no mostrara ninguna anomalía y por ello ha criticado abiertamente la respuesta del Área de Salud de Ibiza y Formentera reclamando al mismo tiempo "que no se generalice sobre la importancia de las pruebas de seguimiento, ya que cada paciente oncológico presenta circunstancias diferentes y puede ser fundamental para salir adelante o no".

Incluso, también ha criticado que tras hacer pública su situación, recibió en apenas seis días una cita para el próximo 15 de julio que inicialmente, según ha explicado, podía demorarse hasta noviembre y en este sentido Alejandra Ferrer también ha querido dejar claro que sus críticas "no se dirigen contra los profesionales sanitarios, sino contra las administraciones y los responsables de adoptar decisiones políticas y organizativas, sobre todo en lugares como Formentera donde nos encontramos afectados además por la doble insularidad".

Por último, viendo como está la situación y la cantidad de afectados por estos retrasos, ha planteado la posibilidad de crear una asociación de pacientes en la isla "para canalizar reclamaciones y ofrecer apoyo a quienes tienen miedo de dirigirse directamente a la administración y para demostrar y dejar claro que la salud pública es esencial para todos y hay que alzar la voz para que esta situación mejore".