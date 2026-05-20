UN CAFÉ CON ALBA VÁZQUEZ

Xosé Touriñán: "Donde soy más peligroso es cuando se acaba la función"

El humorista y actor llega este sábado al teatro Filarmónica, de Oviedo, con sus monólogos

ondacero.es

Oviedo |

Hoy me acompaña, en un solo espacio, un hombre podríamos decir, de doble personalidad, por exigencias, eso sí, del guión. Humorista, actor, productor y presentador, sus más de 20 años de trayectoria, desde que formó parte del dúo humorístico, Os Dous de Sempre, le avalan como uno de los estandartes de la comedia gallega contemporánea.

Después de haber participado en la obra Somos Criminais, y series de televisión y demás plataformas como Clanes o Fariña, también nos podríamos referir a él como uno de los cullerdenses más peligrosos de España.

Este sábado, y esto es anuncio, no advertencia, Xosé Touriñán llega al teatro Filarmónica con sus monólogos. La cita es a las ocho y lleva semanas con todas las entradas vendidas.

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