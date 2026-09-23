Tramitación inmediata para la planta de Sunwafe en la ZALIA

El presidente del Gobierno asturiano, el socialista Adrián Barbón, ha anunciado este miércoles la "inmediata tramitación" del proyecto de interés estratégico de Sunwafe, una iniciativa industrial para la fábrica de lingotes y obleas de silicio. La compañía solicitó su declaración como Proyecto de Interés Estratégico Regional (PIER) ante el Principado en agosto de 2025. Su instalación será en la Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias (Zalia).

Barbón ha aprovechado su turno de respuesta en el debate de orientación política al presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, para realizar una serie de anuncios en el caso de que el proyecto de presupuestos regionales de 2027 salga adelante.

"Supondrá una inversión, según el proyecto que se ha registrado, de 670 millones para crear una planta de óleos de silicio y generará 600 empleos de trabajo, puestos directos e indirectos", ha indicado Barbón.

El dirigente asturiano ha dicho adelante que si las cuentas de 2027 salen adelante se mantendrá el precio de 20 euros para viajar en un mes por toda Asturias como máximo utilizando la tarjeta ConeCta, una medida que ha justificado por "la deriva inflacionista" y el impacto que está teniendo en "las familias asturianas, a las clases medias, a las clases trabajadoras".

Respecto al medio rural, ha comprometido que garantizarán que todas las personas solicitantes que cumplan los requisitos recibirán fondos del programa Incorporate al Agro, de acuerdo con las medidas del Pacto por el Medio Rural.

En educación, Barbón ha hablado del proyecto 'Asturias Aprende, Asturias Comprende', que busca la creación de un Banco Asturiano de Lecturas y Recursos para Aprendizaje con una "aportación inicial de en torno a 250.000 euros". El presidente ha explicado que la iniciativa pretende "hacer una selección rigurosa de literatura, textos científicos, históricos, de patrimonio, cultura asturiana, que se organizarán por temática y edades" y "fomentar precisamente el aprendizaje, la capacidad de lectura comprensiva del alumnado".

Por último, en materia sanitaria ha anunciado "el fortalecimiento de la atención primaria" mediante el desdoble de "los equipos con mayor presión asistencial, que son aquellos que superan las 1.500 cartillas, los 1.500 pacientes".