Toda Asturias está en aviso amarillo por calor extremo de hasta 35º

Todo el Principado de Asturias está en aviso amarillo de la AEMET por elevadas temperaturas de hasta 35º y tormentas fuertes con granizo por la tarde en la montaña. Las máximas previstas apuntan a los 35 en Cangas del Narcea, Oviedo y Langreo o 32 en Gijón, Avilés o Navia. Llanes quedará en 27 grados en las horas centrales de este miércoles

La Consejería de Educación ha publicado una guía y una infografía sobre cómo abordar esta situación de ola de calor en las aulas. La consejera Eva Ledo señala que son los equipos directivos de los centros los que deben valorar si suspenden las clases o no pero teniendo en cuenta lo que supone para la actividad lectiva y las familias.

La Sección Sindical de Comisiones Obreras en el ERA denuncia que el Organismo Autónomo debe tomar medidas urgentes. Estamos en mayo y las temperaturas en las residencias soportar unas temperaturas que ponen en riesgo la salud", Esto ya lo llevamos denunciando todos los veranos, tanto en prensa como notificándolo por escrito a la Gerencia del ERA. Pedimos que se tenía que poner solución a las altas temperaturas que sufren nuestras residencias en verano, y además no solo eso ,avisamos que si llegaba una ola de calor iba a ser preocupante.